«Это все ложь!»: зачем звезда «Супермами» пришла на реалити «Мамо, ваш вихід!»

Еще больше эмоций, споров и откровенных признаний. На Новом канале началась вторая неделя реалити об отношениях свекровей и невесток, которое комментирует Галицька Діва

«Без тиары, зато с предложением»: как закончилась премьерная неделя реалити «Мамо, ваш вихід!»

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Реалити «Мамо, ваш вихід!» на Новом канале набирает обороты, а вместе с этим растет и напряжение между участницами. На этой неделе за тиару и звание лучшей соревнуются: акушерка Алена, которая десять лет ждала предложения, фитнес-тренер и нутрициолог Джулия, бровистка Наталья и психолог и участница «Супермами» Виталина. К последней у остальных участниц много вопросов, и они не скрывают своего скепсиса, ведь участие в реалити для нее не впервые.

– Человек ходит с проекта на проект, видимо, хочет стать известной, – говорит Алена. – Зачем она здесь? Мы говорим о семейных ценностях и отношениях со свекровями, тут не шоу талантов, чтобы хвастаться перед камерами.

Виталина же уверяет: для нее важно продемонстрировать другим, какими прекрасными могут быть отношения в семье.

– Я пришла на реалити, чтобы показать себя и маму, почему нет? Свекровь и свекор для меня – пример идеальной семьи, потому что они почти всю жизнь вместе. Со свекровью нас объединяет любовь к семье и чистоте в доме. А с мужем мы уже двенадцать лет вместе дошли до такого уровня, когда можем показать людям, что такое гармоничные отношения, – говорит Виталина. – Я – тот человек, который не может лицемерить, поэтому не победил в «Супермамі», а здесь тиара будет моя. Я за то, чтобы бороться не злобой, а добром и искренностью, потому что привыкла с совестью идти по жизни.

Фитнес-тренер Джулия сомневается в искренности психолога.

– Есть мнение, что это все ложь, – прямо заявляет она.

В свою очередь Виталина не готова терпеть чрезмерный интерес к своей жизни, хотя и осознает, что здесь формат реалити. Ее смутило то, что другие невестки поинтересовались, какую сумму они с мужем платят за коммунальные услуги.

– Мне эти вопросы неприятны, не хочу, чтобы люди считали мои деньги, – возмущается Виталина. – Девушки суют нос, куда не надо.

Чем закончится ревизия для Виталины и кому из невесток-участниц реалити удастся завоевать сердца свекровей-конкуренток и получить тиару и титул «лучшей», а также разделить со свекровью денежный приз? Не пропустите новые выпуски реалити «Мамо, ваш вихід!» с понедельника по четверг в 18.00 на Новом канале. И, конечно, расскажите об этом проекте вашей маме!