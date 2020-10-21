21 октября

С днем первой депрессии Любов, як вона є 2025. Серия 12

Смотри прямо сейчас продолжение украинского сериала Любов, як вона є 2025 12 серия от 21.10.2025 на сайте Нового канала и окунись в новые приключения сумасшедших семей.

Семейные баталии в семье Оксаны в ситкоме Любов, як вона є 2025 продолжаются. То посуду за собой не помыли, то Никита носки по всей квартире разбросал, то Ваня не развесил белье, то игрушки не на своих местах, то одежда по всей квартире, то мусор не вынесли. Голова просто кружится, как можно справиться с четырьмя мужчинами дома? У женщины лопнуло терпение, поэтому с сегодняшнего дня она вводит систему четких правил. А это значит, что за нарушение правил будет суровое наказание. И самое главное правило среди всех – это то, что мама всегда права и это не обсуждается. Какие еще правила ждут четырех детей? Узнай прямо сейчас – смотри онлайн комедию Любов, як вона є 2025 12 серия от 21.10.2025 на сайте Нового канала.

