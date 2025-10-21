Дивись просто зараз продовження українського серіалу Любов, як вона є 2025 12 серія від 21.10.2025 на сайті Нового каналу та поринь у нові пригоди шалених сімейок.

Сімейні баталії в родині Оксани у ситкомі Любов, як вона є 2025 продовжуються. То посуд за собою не помили, то Микита шкарпетки по всій квартирі розкидав, то Ваня не розвісив прання, то іграшки не на своїх місцях, то одяг по всій квартирі, то сміття не винесли. Голова просто обертом, як можна впоратися із чотирма чоловіками вдома? У жінки увірвався терпець, тому від сьогоднішнього дня вона вводить систему чітких правил. А це означає, що за порушення правил буде суворе покарання. І найголовніше правило серед усіх – це те, що мама завжди права і це не обговорюється. Які ще правила чекають на чотирьох дітей? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн комедію Любов, як вона є 2025 12 серія від 21.10.2025 на сайті Нового каналу.

Дивитись онлайн Любов, як вона є

Дивитись онлайн Любов, як вона є 2025

Дивитись онлайн Любов, як вона є 2025 11 серія