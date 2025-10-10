Конкурс на Новом канале во время премьеры «Любовь, как она есть»

Будни большой семьи, много смеха и немного безумия! С понедельника по четверг в 19:00 в эфире Нового – комедийный скетчком «Любов, як вона є», в котором сыграли известные украинские актеры Екатерина Кузнецова, Андрей Исаенко, Назар Заднепровский и другие

Еда, покой, сон – как восстанавливается Назар Заднепровский

Никаких выдумок – только настоящая жизнь! Ведь «Любов, як вона є» – это скетчком о любви, семье и смешных ситуациях, в которых каждый узнает себя. А чтобы просмотр премьерных серий был еще более интересным, на Новом устроили конкурс. Чтобы принять участие, нужно быть внимательными и в эфире «Любов, як вона є» посчитать все зеленые сердечки, которые увидите на экране. А дальше – написать их количество в комментариях под постом в соцсетях Нового. Внимательных зрителей ждет поощрение! Конкурс продлится два дня.

– Уже сегодня на Новом канале состоится невероятная премьера комедийного сериала «Любов, як вона є». Если вы хотите атмосферу, классное настроение и крутую ауру на целый день, год и даже всю жизнь – обязательно включайте Новый канал в 19:00, – призывает Ярослав Шахторин. – Ради роли в этом сериале я сбросил 11 килограммов. Каждый день пробегал по 30 километров!

Режиссер сериала – Сергей Атрощенко, знакомый зрителям по легендарному «Будиночку на щастя», который пользуется бешеной популярностью. Так что актеры скетчкома уверены: «Любов, як вона є» обязательно понравится зрителям.

– Каждая семья узнает себя в какой-нибудь из историй, которые вы увидите. Это комедийный скетчком, но он очень жизненный. По сюжету, у нас с Катей Кузнецовой трое детей и все разного возраста – такой маленький сумасшедший дом. Все многодетные родители нас поймут, посмотрите, как оно, когда в семье трое детей, – с улыбкой говорит Андрей Исаенко. – «Любов, як вона є» создает прекрасный человек и отличный режиссер. Сергей Атрощенко – это тотальный запас энергии! Если у него забрать всю энергию – можно половину Украины осветить. Обязательно включайте Новый канал в 19:00!

Считай сердечки во время просмотра скетчкома «Любов, як вона є» 13 и 14 октября на Новом канале. В соцсетях будет два сообщения для публикации результатов конкурса: во вторник нужно написать количество сердечек, которые насчитали в понедельник, а в среду – сердечки за вторник