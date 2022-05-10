Как сделать идеальные сырники: лайфхак от Леси Никитюк

Ведущая Нового канала готовит блюдо без яиц и по особой методике

Сырники – едва ли не самый распространенный вариант завтрака. Но они то разваливаются, то слишком «забитые», то кривые и некрасивые. А так хочется сделать сырники, как в ресторане. Ведущая шоу «Хто зверху?» (Новый канал) Леся Никитюк рассказала, как готовит это блюдо. Чтобы сырники вышли идеальными, она пользуется несколькими секретами.

– Мои сырники – без яйца вообще, но не разваливаются, – говорит Никитюк. – Они очень нежные и вкусные, если придерживаться всех пропорций по рецепту. Но есть еще и особая методика, как сделать их идеальной круглой формы. Берете деревянную дощечку, посыпаете мукой, формируете кусок теста в шарик, накрываете его стаканом, и крутите ним по доске, чтобы получился ровненький сырник. Да что тут говорить? Надо пробовать!

Ингредиенты:

– 500 г творога;

– 1 банан;

– 2 ст. л. муки;

– 1 ст. л. сахара,

– кокосовое (или сливочное) масло.

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Способ приготовления:

Отжимаем творог, чтобы в нем не было лишней жидкости. Замешиваем тесто из творога, растертого банана, муки и сахара. Формируем сырники с помощью стакана и жарим до золотистой корочки. Леся Никитюк советует использовать для жарки кокосовое масло. Но можно заменить его сливочным.

Вкусного вам кофе выходного дня и идеальных сырников!