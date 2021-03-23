Леся Никитюк – о дружбе с Тиной Кароль





Ведущая Нового канала обещает общение без скандалов

В одном из интервью Новому каналу ведущая «Хто зверху?» и «Le Маршрутки» рассказывала, что в статусе звезды очень сложно заводить дружеские отношения. Мол, люди видят, в первую очередь, популярность, а не глубину человека. Судя по соцсетям Леси Никитюк, у нее много друзей в шоу-бизнесе. С кем она общается ближе всего, ведущая рассказала за кулисами Improv Live Show.

– Я дружу с Tayanna, Милой Еремеевой, конечно же, с Сергеем Притулой, с Maruv, Дашей Астафьевой, Олей Поляковой, Машей Ефросининой, – рассказывает Леди Ле. – А еще общаюсь через зубного врача с Даном Баланом (смеется).

Ведущая мечтает наладить дружескую связь с еще одной известной представительницей шоу-бизнеса.

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– Очень хотела бы глубоко, тесно и навсегда подружиться с Тиной Кароль, – призналась она. – Но у нее очень плотный график. Впрочем, как и у меня. Думаю, скоро эта дружба случится. Без скандалов…

Звезда считает, что тесное общение между представителями шоу-бизнеса возможно при некотором условии.

– Оцениваю дружбу по определенным поступкам, а не по встречам на съемочной площадке, – говорит она за кулисами Improv Live Show. – Для меня важно встречаться и вне работы.

Кстати, с одной из подруг, Машей Ефросининой. Леся Никитюк будет шутить сегодня, 23 марта, в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.