Как научиться шутить: ТОП-5 советов от участника Improv Live Show
Один из импровизаторов Нового канала поделился своими секретами создания шуток
Уже 23 марта в эфире стартует второй сезон Improv Live Show. В этом шоу ведущий Александр Педан, четыре импровизатора – Костя Трембовецкий, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Вова Шумко – вместе со звездными гостями веселят зрителей своими шутками. За время первого сезона сложилось впечатление, что наши импровизаторы даже не напрягаются, а шутки сами «вылетают» из них. Но в действительности, как и в любом деле, шутить можно научиться. Поэтому Рома Мищеряков дал ТОП-5 советов, как впустить юмор в свою жизнь.
- Используйте ассоциации
Учитесь находить общее между разнородными явлениями. Умение проводить аналогии вам поможет. Тренировать этот навык можно по пути на работу. К примеру, спросите себя, чем машина похожа на птицу. И то, и то ласточка? Начало положено. Со временем у вас начнут появляться все более сложные ассоциации.
- Расширяйте кругозор
Развитию чувства юмора способствует высокая эрудиция — читайте книги, общайтесь с умными людьми, пополняйте словарный запас.
Не обошлось без Анджелины Джоли: Александр Педан назвал пять женщин, которые его вдохновляют
Александра Педана спасла менеджер ювелирного магазина
- Смешное повсюду
Это правда, оглянитесь. Постепенно учитесь подмечать веселое в повседневном, смеяться над собой и обстоятельствами. Купите блокнот и записывайте в него свои наблюдения и идеи.
- Поймите юмор
Смотрите выступления популярных комиков и комедийные сериалы. Проанализируйте любимые шутки. Советую прочитать книгу Джуди Картер «Библия юмора». Лучше поймете структуру шутки, овладеете популярными приемами.
- Перестаньте бояться
Юмору, как и любому ремеслу, нужна практика. Можете посмотреть ранние выступления ваших любимых комиков. Они не всегда были такими искрометными. У вас все получится.
Не пропусти премьеру второго сезона Improv Live Show уже в этот вторник в 20:00 на Новом канале