Как научиться шутить: ТОП-5 советов от участника Improv Live Show

Один из импровизаторов Нового канала поделился своими секретами создания шуток

Уже 23 марта в эфире стартует второй сезон Improv Live Show. В этом шоу ведущий Александр Педан, четыре импровизатора – Костя Трембовецкий, Рома Мищеряков, Валик Михиенко и Вова Шумко – вместе со звездными гостями веселят зрителей своими шутками. За время первого сезона сложилось впечатление, что наши импровизаторы даже не напрягаются, а шутки сами «вылетают» из них. Но в действительности, как и в любом деле, шутить можно научиться. Поэтому Рома Мищеряков дал ТОП-5 советов, как впустить юмор в свою жизнь.

Используйте ассоциации

Учитесь находить общее между разнородными явлениями. Умение проводить аналогии вам поможет. Тренировать этот навык можно по пути на работу. К примеру, спросите себя, чем машина похожа на птицу. И то, и то ласточка? Начало положено. Со временем у вас начнут появляться все более сложные ассоциации.

Расширяйте кругозор

Развитию чувства юмора способствует высокая эрудиция — читайте книги, общайтесь с умными людьми, пополняйте словарный запас.

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Смешное повсюду

Это правда, оглянитесь. Постепенно учитесь подмечать веселое в повседневном, смеяться над собой и обстоятельствами. Купите блокнот и записывайте в него свои наблюдения и идеи.

Поймите юмор

Смотрите выступления популярных комиков и комедийные сериалы. Проанализируйте любимые шутки. Советую прочитать книгу Джуди Картер «Библия юмора». Лучше поймете структуру шутки, овладеете популярными приемами.

Перестаньте бояться

Юмору, как и любому ремеслу, нужна практика. Можете посмотреть ранние выступления ваших любимых комиков. Они не всегда были такими искрометными. У вас все получится.

Не пропусти премьеру второго сезона Improv Live Show уже в этот вторник в 20:00 на Новом канале