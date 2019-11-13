Леся Никитюк хотела вызывать на съемки папу

Леся Никитюк – опытная путешественница, которая привыкла рассчитывать в переездах только на себя. Но иногда дороги преподносят сюрпризы, и тогда звезда Нового канала задумывается о том, как хорошо было бы иметь рядом кого-то близкого.

Например, в шоу «Le Маршрутка» Лесин транспорт ломался бесчисленное количество раз. Маршрутка во время съемок была частым гостем на СТО.

– Однажды я бегала по Житомирской трассе и собирала отслоившуюся от колеса резину. До взрыва не дошло, оно «решило сбросить свою кожу», как змея. Мужики говорят, что это сорвало корд, а я говорю, что колесо просто «полиняло», – вспоминает ведущая Нового канала Леся Никитюк. – Еще в Полтавской области по непонятным причинам оторвался бампер. Недаром говорят, что на Полтавщине происходит всякая чертовщина. В Одесской области оторвало задний амортизатор. Пришлось отвезти маршрутку на СТО, и ее варили целый день. Думали даже моего папу-сварщика вызывать.

Тест! Угадай украинцев, покоривших мир

Хорошо, что папе не пришлось брать билет на поезд и срочно мчаться из Хмельницкого в Одессу. Но из-за этой поломки съемки могли сорваться. А команда «Le Маршрутки» не успела бы заснять самую большую колонию пеликанов в Европе до заката! Ее вы, кстати, увидите в новой программе.

Поломки случались даже несмотря на то, что «Богдан» прошел настоящий «кастинг». Во время поисков команда уделяла особое внимание техническим параметрам транспорта. Ведь ему предстояло проехать тысячи километров. Маршрутку выбирали долго, оказалось, что такие машины уже не выпускают, а те, что создатели программы находили, были не в самом хорошем состоянии. Но даже лучшая из «кастингованных» маршруток не уберегла команду тревел-шоу от неожиданностей во время съемок.

«Le Маршрутка» – каждый понедельник в 18:00 на Новом канале.

Читай также:

ТОП любимых мест в Украине от звезд шоубиза

Леся Никитюк записала саундтрек к «Le Маршрутке»