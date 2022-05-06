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Как мотивировать детей заниматься спортом? Лайфхаки для родителей

Как мотивировать детей заниматься спортом? Лайфхаки для родителей

Ведущий Нового канала Александр Педан вместе с молекулярным биологом и ультрамарафонцем Александром Скороходом дали советы родителям

Ведущий Нового канала Александр Педан вместе с командой своего движения Junior уже пять лет меняют физическую культуру в школах. С началом войны они еще больше активизировались, чтобы отвлекать и мотивировать детей. Каждый день проводят онлайн-уроки физкультуры. Иногда к ним присоединяются звезды, например, Елена-Кристина Лебедь, Владимир Шумко, Michelle Andrade. А еще команда запустила новый проект на YouTube, где Александр Педан будет встречаться в прямом эфире с профессионалами в разных сферах и брать интервью на актуальные темы.

Первым гостем стал молекулярный биолог и ультрамарафонец Александр Скороход. Он объяснил, каким образом на научном уровне взаимосвязаны физические нагрузки и стресс. А еще дал советы родителям, как мотивировать детей заниматься спортом.

Лайфхак №1: Вы – пример!

– Хотите того или нет, но для ребенка самый большой пример и мотивация – вы, – говорит эксперт. – Прежде всего, начните сами делать эти 20-30 минут перерыва в работе для движения. А также регулярно заниматься спортом. Хотя бы раз в день. Желательно, чтобы ребенок это видел. Еще лучше – приглашайте его выполнять упражнения вместе. Или выходите на пробежку. Дети всегда считывают, как ведут себя родители. Поэтому их интерес к физическим активностям может напрямую зависеть от этого. Вот, например, я больше люблю бегать, а моя дочь – прыгать. Но как только мы вместе с ней оказываемся на улице, она тоже переходит на бег. Ей это стало нравиться.

Как мотивировать детей заниматься спортом? Лайфхаки для родителей

Лайфхак №2: Поддерживайте склонности

– Мониторьте, что ребенку больше нравится делать, и что у него лучше получается, – говорит Александр Скороход. – Мы с женой, например, заметили, что дочь заинтересовалась баскетболом, поэтому сразу отдали ее на секцию. Она попала в эту среду и классно тренируется. Раньше попытались отвести ее на карате с мыслью «вдруг заинтересуется», но ей это не понравилось. Так что перестали туда водить. Насильно ничего не получится. Помните об этом.

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Лайфхак №3: Не зацикливайтесь

– Советую, чтобы ребенок перепробовал разные виды физической активности. Это очень повышает вероятность, что он найдет именно свое, – говорит специалист. – Плюс, привыкнет к тому, что вид спорта не на всю жизнь. Если вы, конечно, не хотите воспитать олимпийского чемпиона (смеется). Один-два года ребенок занимается чем-то одним, а потом понравилось другое? Супер! Не бойтесь переводить его по интересам. Это нормально.

Как мотивировать детей заниматься спортом? Лайфхаки для родителей

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