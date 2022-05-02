Владимир Шумко с командой устроили благотворительный квиз

В интеллектуальной игре онлайн приняли участие около 50 участников

Многие бизнесы и проекты с началом войны переквалифицировались или начали реализовывать в своих сферах новые идеи. Вот, например, в мирное время участник проекта Студии «Квартал 95» Improv Live Show, которое показывал Новый канал, Владимир Шумко с командой устраивали интеллектуально-развлекательные квизы для молодежи. В военное время создатели реализовали идею онлайн. И с пользой для ВСУ!

В квизе приняли участие девять команд, по пять-шесть человек в каждой. Все происходило в Zoom. В ходе обсуждения заданий участников забрасывали в сессионные залы, а затем возвращали в общую конференцию. Параллельно с этим шел стрим на канале Improv Live Show на YouTube.

– Если честно, я устал, потому что больше двух часов без остановок вел прямую трансляцию. Признаюсь, трудновато, когда нет живой отдачи. И, в принципе, когда ты один. Понял, что нужно в следующий раз брать себе партнера, – делится Вова Шумко. – А вообще было очень круто! Я обожаю интеллектуальные игры любого формата. Один из моих фаворитов – «Что? Где? Когда? Но квизы более разнообразны. Тематика может быть любая. Вот, например, на этот раз у нас был музыкальный раунд, раунд с мемами, раунд с ребусами, в которых зашифровали фамилии известных украинских деятелей, приближающих нас к победе.

Чтобы принять участие в квизе, участник должен задонатить 200 гривен. Также можно было посылать деньги во время игры. За два часа прямого эфира собрали около 55 тысяч гривен. Все деньги пойдут на тепловизоры для харьковских бойцов.

– Как бы ни было тяжело, удовольствие я получил. Фидбек от игравших тоже. Всем понравилось! – говорит Вова Шумко. – Участники признались, что с нетерпением ждут следующего квиза. Надеюсь, что команд будет больше. Если у вас нет команды, вообще не проблема. Мы предложим вам присоединиться к неполным группам. Такой квиз очень крутая штука! Особенно сейчас. Мы ведь не просто хорошо проводим время и напрягаем свои мозги, но и делаем доброе дело.

Ссылка на запись квиза.