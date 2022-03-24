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Александру Педану – 40: «Мечтаю только об одном – отпраздновать день рождения вместе с победой»

Александру Педану исполнилось 40 лет

Ведущий Improv Live Show и «Эксы» рассказал, какой подарок для него самый лучший во время войны

Сегодня свой юбилей отмечает один из самых харизматичных ведущих Нового канала. Александру Педану – 40! Год назад он запустил челлендж «успеть до 40», однако полномасштабное вторжение россии скорректировало его планы на жизнь и празднование юбилея.

Александру Педану исполнилось 40 лет

– Мне говорили, что отмечать 40 лет плохо, но я не думал, что настолько, – рассказывает ведущий. – Мечтаю только об одном – отпраздновать свой день рождения вместе с победой! Что я чувствую в 40? Возраст и война изменили все. Лучшим подарком является то, что самые близкие живы и в безопасности. Чего и всем желаю.

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В свой день рождения Педан попросил фанатов сделать ему самый лучший подарок – пожертвовать деньги на помощь ВСУ, которые приближают победу Украины. Также Педан и сам активно занимается волонтерством в родном Хмельницком.

Александру Педану исполнилось 40 лет

– Я начал делать то, что умею. Во-первых, очень многие из Европы писали мне с желанием помочь. Сводил их с разными фондами, давал информацию, как можно переправить гуманитарную помощь. Существенное изменение произошло в нашем проекте JuniorZ. Во-первых, убрали из названия букву Z, так что теперь мы Junior. Во-вторых, вместе с нашими учителями, которые находятся на западе Украины, помогали с расселением беженцев. Еще превратил свою страницу в Instagram в склад полезной информации, – говорит Александр. – Чем можно помочь, как уехать, где поселиться и так далее. Наша команда pedan|buro начала делать ролики в поддержку ВСУ. Еще я нашел медийщиков: режиссеров, продюсеров, монтажеров и т.д. Вместе мы придумываем много контента для поддержки наших вооруженных сил. Ролики переводим на английский в надежде достучаться до западных СМИ, чтобы нам помогли и закрыли небо. Активно боремся с фейками. Встали на настоящую информационную войну против русских ботов. Это основная работа, которую я сейчас выполняю круглосуточно. Считаю, что информационный фронт очень важен.

Пусть желание ведущего отпраздновать день рождения с победой Украины как можно быстрее сбудется.

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