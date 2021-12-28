Маша Ефросинина – про Новый год

Известная телеведущая рассказала, каким этот праздник был в ее детстве и как она отмечает его сейчас

Уже на этой неделе 2021 сменится на новый 2022. Сейчас все в предновогодних заботах. Что готовить? Где и с кем праздновать? Звезды не исключение, они так же, как и все, ждут новогоднюю ночь. Кто-то — чтобы плодотворно поработать, а кто-то — чтобы отдохнуть. Как отмечает Новый год Маша Ефросинина – она рассказала Новому каналу на съемках Improv Live Show.

– Отдыхаю с друзьями, с семьей. Либо празднуем дома, либо ходим в гости, – поділилася звезда. – Любим собираться семьями с детьми в теплый круг близких людей. Обязательно устраиваем праздник детям. К старшей дочери Нане до 7 лет приходили Дед Мороз со Снегурочкой, они проводили квесты и конкурсы. Однажды в новогоднюю ночь мы ходили на муниципальную елку. К младшему сыну пока также приходит Дед Мороз со Снегурочкой.

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В детстве Маша Ефросинина очень ждала Новый год. Ведь тогда происходили настоящие чудеса.

– Помню, мы с мамой тратили много времени, чтобы украсить квартиру, я постоянно вырезала снежинки, клеила вату на окна, – рассказала звезда Новому каналу. – Еще тогда для меня это был семейный праздник. Новый год ассоциировался с большим количеством еды. Потому что все сознательное детство и юность были трудными временами. К этому времени пришелся распад Советского Союза и дефицита. Новый год был праздником живота. Кажется, год ждали 31 декабря ради стола. Ведь откуда-то родители доставали сервелат, откуда-то появлялись горы фаршированных майонезом яиц, мясо по-французски, тарелки с оливье, который мы готовили по 2-3 дня. Перед праздниками была постоянная готовка, потом мы садились за стол, ели, к нам приходили в гости или мы ходили в гости. И потом еще через несколько дней после Нового года мы перемывали тарелки.

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