Известный комик – о том, почему не женится на девушке, с которой 5 лет

Участник Improv Love Show (Новый канал) рассказал о своем отношение к женитьбе

Украинский комик Валентин Михиенко уже целых пять лет встречается со своей девушкой Ксюшей. Но официально зарегистрировать отношения пара никак не решится, а все из-за того, что Валик не делает девушке предложение.

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Как признался участник Improv Love Show, он очень-очень любит свою девушку, но не считает женитьбу необходимостью. В этом Валентин Михиенко признался в интервью «СЛАВА+».

– Она постоянно травит меня за это. Если очень нужно, могу. Для меня вот в этом всем, в женитьбе, ну нет романтики. Если сильно хочет, ну ладно. Но я же не особо хочу. Оба человека должны сделать этот шаг. Не знаю, может, когда-то и приду к этому. Я, по ощущениям, просто малой, – объяснил свою позицию импровизатор.

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