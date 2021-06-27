Открытость, принципиальность, собственный пример: 7 законов воспитания сыновей от Григория Решетника

За кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, украинский телеведущий поделился, чем руководствуется в общении с тремя детьми

У телеведущего Григория Решетника трое сыновей с не очень большой разницей в возрасте. Чтобы воспитать их как настоящих мужчин, он руководствуется определенными правилами. Ими и поделился за кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал.

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– Я считаю, что постулаты в воспитании детей должны быть у родителей всегда, – говорит телеведущий. – Мои правила неписаные, но стараюсь четко их соблюдать. Делюсь с вами:

Будьте примером для своих сыновей

– Если вы сказали что-то, то должны обязательно это сделать. Они все фиксируют, все запоминают, поэтому нужно постоянно держать свое слово.

Будьте откровенным

– Считаю, что с детьми нужно быть на все 100% честным и открытым. Если они что-то спрашивают, не ходите вокруг да около. Говорите своим чадам все прямо, честно и в моем случае, по-мужски.

Будьте принципиальным

– Если вы что-то сказали или запретили, то никакие уговоры или манипуляции не могут убедить в обратном. Поверьте, дети умеют манипулировать, а нужно быть принципиальным человеком для сыновей. Таким образом эта черта воспитается и у них.

Будьте открытым ко всему новому

– Советую быть открытым миру, чтобы быть интересным для своих детей. Это очень важно! У них всегда множество вопросов, независимо от возраста. Поэтому всегда, когда они обращаются, надо иметь при себе какие-то примеры, интересные истории из собственного опыта.

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Будьте спортивным

– В воспитании сыновей это один из основных законов. Вы должны не только интересоваться спортом, но и заниматься им, играть в разные игры. Слава Богу, я с детства люблю физические нагрузки и могу помогать своим детям. Кстати, все трое регулярно занимаются плаванием.

Будьте успешным

– Я считаю, что нужно всегда идти к своей цели, достигать целей, чтобы дети видели это и брали в качестве примера для себя. Ваш успех и энергия точно передаются сыновьям, поэтому они тоже хотят быть успешными. Для мужчин это очень важно! Да и для женщин тоже.

Любите!

– Будь то сын или дочь – неважно. Нужно любить своих детей огромной искренней любовью! Это их вдохновляет, заряжает, придает энергии и здоровья. Они обязательно вас отблагодарят! А еще точно станут любить себя и свое окружение, будут без комплексов.

Полный выпуск проекта с Григорием Решетником, Ксенией Мишиной и Александром Эллертом смотрите на сайте и на YouTube Нового канала! А свежий выпуск юмористического шоу включайте в воскресенье в 23:20 в эфире телеканала.