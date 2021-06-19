Александр Педан боится шутить над женой

Ведущий Нового канала рассказал, как юморят в их семье

В течение многих лет Александр Педан ведет юмористические передачи. Сейчас в разгаре Improv Live Show, которое показывает Новый канал. В этой программе Педан не обычный ведущий, иногда он с приглашенными звездами становится участником смешных импровизаций. За кулисами шоу Александр Педан рассказал, смеется ли дома над родными.

– У нас все шутят друг над другом, но я обычно проигрываю в этой юмористические битве, – смеется ведущий Нового канала. – Считаю, что жена шутит лучше, чем я. Хотя это не ее профессия, и она делает это не на широкую публику. Все мои друзья фанатеют от ее шуток. Инна и классно владеет черным юмором, и умеет подкалывать так, что я иногда не могу ответить. И боюсь шутить над женой (смеется).

Дочь Педана тоже любит подколоть звездного папу.

– Чувством юмора Лера пошла в нас двоих, – рассказывает ведущий Improv Live Show. – У нее с шутками все в порядке. И больше всего, чего я всегда боюсь, – это когда они с женой объединяются и начинают меня троллить. Шансов, чтобы выйти сухим из воды или победить в этой битве, нет. Иногда даже стесняюсь этого, ведь юмор – часть моей профессии. У меня за плечами 11 лет КВН, сейчас веду юмористические программы. Но когда начинают шутить мои девочки, я им проигрываю. Но ничего. Вот вырастет Марик, и в нашей семье будет юмористический баттл.

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Пока четырехлетний сын Александра Педана только прокачивает умение шутить.

– Не знаю, понимает он это или нет, но у него постоянно вылетают фразочки, которые очень смешат. И такое впечатление, что после этого он ждет реакции. Кажется, он шутит сознательно, – говорит звездный отец. – Например, из последнего. Он подошел и спросил: «Папа, скажи, пожалуйста, а зачем туалетная бумага пахнет клубникой, если у попы нет носика». И я даже не знаю – он пошутил или задал философский вопрос (смеется).

А вот как Педан прокачивает свои юмористические навыки – смотрите в Improv Live Show каждое воскресенье в 23:00 на Новом канале.