ТОП-5 байопиков от участника Improv Live Show Кости Трембовецкого

Звезда Нового канала составил крутой список биографических фильмов

На календаре снова пятница, а это значит, что пришло время запланировать крутые киновыходные с нашей постоянной рубрикой «Кинотоп от сценариста», в которой участник Improv Live Show Костя Трембовецкий советует, что можно посмотреть. На этой неделе представляем ТОП-5 крутых бойопиков – от Стива Джобса об Apple до авантюриста Фрэнка Эбигнейла в исполнении Леонардо Ди Каприо!

«Стив Джобс»

Стив Джобс заводит нас за кулисы технологической революции, вырисовывая портрет человека, который находился в ее центре. Эта история освещает закулисье трех важных презентаций в истории Apple, заканчивая презентацией iMac в 1998-м.

ПОЧЕМУ СМОТРЕТЬ: Максимально нестандартный для байопиков сценарий Аарона Соркина, больше похожий на сценарий пьесы. Весь фильм – это всего три огромные сцены с такими быстрыми и острыми диалогами, что не успеваешь дышать.

ПОЧЕМУ НЕ СМОТРЕТЬ: Весь фильм – это сплошные диалоги-диалоги-диалоги, и об отношениях с дочерью здесь значительно больше, чем о технологиях, и вообще, «за андроид и двор стреляю в упор».

«Список Шиндлера»

История Оскара Шиндлера, немца, который прошел путь от абсолютно безучастного к войне человека до героя, который помог спасти более тысячи евреев из нацистских концентрационных лагерей.

ПОЧЕМУ СМОТРЕТЬ: «Оскар» за лучший фильм и звание одного из величайших фильмов в истории кино. Кино настолько великое, что даже сам Стивен Спилберг не верил, что способен его снять, и пытался передоверить кому-то другому.

ПОЧЕМУ НЕ СМОТРЕТЬ: Черно-белое кино ??? Я лучше в ТікТок повтыкаю.

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«Эд Вуд»

Амбициозный и энергичный режиссер Эд Вуд делает все, чтобы осуществить свою мечту и снимать большое кино в Голливуде. Хотя есть одно «но» – он полная бездарь без грамма таланта.

ПОЧЕМУ СМОТРЕТЬ: Если вы любите кино. Потому что нет лучшего фильма о любви к кино. А еще это лучший фильм Тима Бертона, и здесь играет молодой Джонни Депп и очень смешной Билл Мюррей.

ПОЧЕМУ НЕ СМОТРЕТЬ: Опять черно-белый фильм??? Какой старый пердун составлял этот список?

«Поймай меня, если сможешь»

Фрэнку Эбигнейлу еще нет 21 года, а он уже аферист со стажем, с подставными документами поработал врачом, адвокатом и пилотом, и теперь его разыскивает ФБР за подделку банковских чеков на несколько миллионов долларов.

ПОЧЕМУ СМОТРЕТЬ: Потому что эта история настолько авантюрная, что даже не верится, что такое могло быть в реальной жизни.

ПОЧЕМУ НЕ СМОТРЕТЬ: Потому что эта история настолько авантюрная, что даже не верится, что такое могло быть в реальной жизни.

«12 лет рабства»

Соломон Нортап – свободный темнокожий скрипач, которого однажды вечером похищают с улиц Нью-Йорка, перевозят в другой штат и продают в рабство.

ПОЧЕМУ СМОТРЕТЬ: Это настолько мощный фильм, что в конце вы прочувствуете на себе всю боль темнокожих братьев.

ПОЧЕМУ НЕ СМОТРЕТЬ: Потому что у вас нет души.

Смотри кино от Кости Трембовецкого в выходные, а по вторникам следи за его крутыми импровизациями в Improv Live Show в 20:00 на Новом канале.