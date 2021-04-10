Топ кино от Александра Педана на выходные

Держите четыре фильма для домашнего просмотра от ведущего Нового канала

Пока погода за окном не слишком балует теплом. И так классно завернуться в уютный плед или лечь всей семьей на диван перед телевизором и насладиться в вечер выходного каким-то крутым кино. А что можно посмотреть всей семьей – знает ведущий Improv Live Show (шоу показывает Новый канал) Александр Педан.

«Джон Вик»

– Недавно с Лерой (старшей дочерью ведущего – прим. ред.) подсели на «Джона Вика», – рассказывает звезда Нового канала. – Это боевик. Фильм понравится и мужчинам, и женщинам, потому что здесь есть герой, который выживает при любых условиях (а еще в главной роли – Киану Ривз, – прим.ред.) С маленькими детьми его, конечно, не посмотришь, но с тинейджерами – легко. Захватывающий сюжет и очень качественная и красивая съемка.

«Как приручить дракона»

– Моему сыну Марику – четыре года. И он фанатеет от динозавров и драконов, – делится Педан. – Так что недавно мы с ним решили посмотреть серию мультфильмов «Как приручить дракона». И это первый полнометражный мультик, который Марик досмотрел до конца. Он очень легкий и качественно прорисован. И будет интересным для детей современного поколения.

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«Последний танец»

– Сейчас смотрю документальный сериал от Netflix под названием «Последний танец», – говорит ведущий. – Это история для всех, кто в 90-е годы болел за баскетбольную команду Chicago Bulls и фанател от Майкла Джордана. Сериал показывает их последний звездный сезон.

Вы увидите и самые яркие моменты игр, и всю историю рекламных контрактов Майкла Джордана, и отношения в команде, и современные комментарии от этих игроков. Нереально интересная и мотивирующая история для тех, кто любит спорт.

«Тенет»

– Хочется посоветовать совершенно разные фильмы. Поэтому последний в моем списке – научная фантастика «Тенет». Его можно посмотреть вместе со своей половинкой, потому что для детей он слишком сложный, – советует звезда. – Если загуглить название фильма, то увидите, что его называют современной «Матрицей». И я присоединяюсь к этим словам, потому что действительно надо смотреть очень внимательно. Но просто вспомните свои эмоции во время просмотра «Матрицы», когда фильм заканчивается, а у тебя – мурашки по коже. Пытаешься сложить все факты вместе, чтобы понять, что же такое невероятное придумал автор.

Фильм снимал Кристофер Нолан, который специализируется на подобных фильмах, поэтому, как говорится, «лайк, не глядя»

А если вам захочется посмотреть что-то веселое, то ведущий советует включать Improv Live Show – каждый вторник в 20:00 на Новом канале.