Известный юморист рассказал о значении своей татуировки

Импровизатор получил вечный подарок от любимой

Участник Improv Live Show (Новый канал) Вова Шумко сделал свою первую татуировку недавно. Она стало подарком-сюрпризом для юмориста на День всех влюбленных от его жены. Уже почти два месяца на запястье звезды красуется латинская надпись hic et nunc. В подаксте своего коллеги-импровизатора Кости Трембовецкого Вова рассказал, что именно означает его «вечный» подарок.

– Это татуировка, которая в переводе означает «здесь и сейчас». Надо жить здесь и сейчас! Я с вами здесь и сейчас. Лучшего момента в моей жизни пока нет. Зачем вспоминать прошлое? Эти дни прошли. Конечно, некоторые моменты приятно вспомнить. Но, как мне кажется, важнее то, что будет, – поделился Вова.

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Сначала юморист немного испугался от неожиданности, но в итоге решился на смелый шаг. Интересно, что в тот день надпись hic et nunc набил не только Вова Шумко, но и его жена. Теперь у супругов есть парные татуировки с общим смыслом.

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