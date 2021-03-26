Личный ТОП-5 фильмов марта от участника Improv live Show Кости Трембовецкого

Звезда Нового канала поделился подборкой кино, которое больше всего поразило его в этом месяце

Думаешь, что ты настоящий киноман, поскольку смотришь фильмы каждые выходные? Не хотим тебя огорчать, но настоящий киноман – это участник Improv live Show Костя Трембовецкий. Ведь парень настолько любит кинематограф, что смотрит новые фильмы каждый день! А потому именно он отвечает за еженедельную рубрику «Кинотоп от сценариста» на Новом канале. В эту пятницу бывший сценарист, а ныне звезда Improv Live Show (Новый канал) Костя Трембовецкий составил личный ТОП-5 фильмов, которые посмотрел в марте 2021-го, и советует посмотреть тебе.

«Минари»

История корейской семьи, которая переезжает жить на ферму в Арканзасе. Продолжение захвата Голливуда южнокорейскими режиссерами. Один из главных претендентов на «Оскар» Ли Айзек Чанг экранизировал историю собственного детства о том, как живется семье эмигрантов в средней полосе Америки. Очень тонкая, нежная, честная и жизнеутверждающая картина, обязательная к просмотру всем, кто хоть раз задумывался о получении грин-карты.

«Отец»

Фильм рассказывает о 80-летнем мужчине по имени Энтони, а также о его дочери Анне, которая давно живет самостоятельно и уже не может лично заботиться об отце. Ни одна сиделка не выдерживает старческих выходок Энтони, он постоянно пытается сбежать из дому. Еще один фильм-номинант на «Оскар», который если и возьмет статуэтки, то, скорее всего, за актерские перфомансы, ведь целиком лежит на плечах двух актёров – Энтони Хопкинса и Оливии Коулман. Увядание родителей – это очень больная и тяжелая тема, которую легко превратить в некачественную мыльную драму. Но с актерами, которые так точно и честно поймали это настроение, вышло очень сильное кино.

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«Лига Справедливости» Зака Снайдера

В 2017 году в кинотеатрах вышла «Лига Справедливости», режиссером которой был Зак Снайдер. Но из-за трагедии в семье ему пришлось покинуть съемочный процесс, и доснять фильм доверили Джосу Уидону. Правда, так вышло, что он не доснял, а переснял процентов 50 фильма, а ещё процентов 30 просто вырезал, и на все эти изменения ушло более ста миллионов долларов. В итоге в кинотеатрах вышел «франкенштейн» Уидона, который, естественно, провалился. И вот спустя почти пять лет Заку Снайдеру дали возможность показать миру свою оригинальную версию этого фильма.

Не могу сказать, что это хорошее кино, но если вы смотрели театральную версию, то вам обязательно стоит оценить и эту, чтобы понять масштаб изменений. У истории появился смысл, злодей теперь мотивирован, тупых шуток больше нет, Киборг и Флеш уже не персонажи для мебели, ну, и у всего этого появилась общая атмосфера, пусть это и атмосфера 4-часового библейского пафоса.

«Одна ночь в Майами»

Культовые для афроамериканцев фигуры Мухаммед Али, Малкольм Икс и Джеймс Браун собираются в одном месте, чтобы обсудить свою роль в культурных и социальных переворотах в 60-е годы. Это еще один фильм из оскаровской программы. Что поделаешь, месяц такой. Уникальное кино. Во-первых, потому что все действие в нем происходит в одну ночь, да и практически на одной локации. Во-вторых, хоть это и история о реальных людях, при этом она абсолютно вымышленная. В картине великие исторические личности показаны как настоящие люди, которыми также руководят страхи и сомнения. Как говорил Дядя Бен Человеку-Пауку: «С большой силой приходит большая ответственность». Так же и с большой популярностью, и герои фильма это осознают. Многим нашим знаменитостям не мешало бы посмотреть этот фильм и тоже осознать.

«Молчание ягнят»

Культовый фильм об агенте ФБР, которому, чтобы найти серийного маньяка, приходится консультироваться с другим, еще более страшным маньяком.

Не все же новое кино смотреть, иногда надо и к классике возвращаться. Все, даже те, кто не смотрел этот фильм, знают персонажа Ганнибала Лектера, за которого Энтони Хопкинс получил «Оскар». Но мало кто знает, что это был рекорд по наименьшему количеству экранного времени для актера, получившего «Оскар». Ганнибал Лектер был на экране всего 16 минут, и смог навсегда войти в историю кино.

Вообще, очень интересный эффект от пересмотра этого фильма спустя долгое время. При просмотре меня посетила крамольная мысль, что он мог бы обойтись и без Ганнибала Лектера, ведь главный герой – Кларисса Старлинг. И это тот самый сильный женский образ, который сейчас так хотят видеть женщины на экранах, а вместо этого получают Чудо-Женщин и Капитанов Марвел. И культовая последняя сцена Ганнибала (никаких спойлеров) никак не влияет ни на историю Клариссы, ни на сюжет фильма в целом. Потому и удивляет, насколько эта сцена и этот образ укоренились в головах людей. Видимо, фильм «на один раз», но не потому, что он плохой. Просто первый раз будет настолько будоражащим, что повторить эти чувства просто невозможно.

Пока ты пересмотришь все фильмы по рекомендации Кости Трембовецкого, уже наступит вторник. А это значит, что в 20:00 можно будет включать Новый канал и смотреть второй сезон любимого Improv Live Show.