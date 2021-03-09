Как перестать сравнивать себя с более успешными одногодками: совет юмориста
Участник Improv Live Show (Новый канал) Валик Михиенко рассказал, как быть счастливым на работе
Знали ли вы, что карьера юмориста Валика Михиенко могла бы сложиться совсем иначе. Он учился в Днепропетровской медицинской академии. Но белый халат участник Improv Live Show променял на сцену. О чем совсем не жалеет.
– Главный совет по жизни – заниматься тем, что приносит удовольствие, – поделился актер в «Зе Интервьюер». – То, что ты делаешь сегодня, потому что тебе это нравится, может завтра начать приносить деньги. Важно попробовать монетизировать дело, в котором вы себя чувствуете счастливым человеком. Миллион людей находятся не на своем месте и занимаются тем, что не любят. Если бы я остался в медицине – был бы одним из них.
Валик советует не бояться перемен.
– В импровизации есть правило, благодаря которому работает все, что происходит на сцене, – разреши себе совершить ошибку. Оно подходит и для жизни, – утверждает юморист.
Но как при этом не сравнивать себя с более успешными одногодками?
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– Что ты делаешь хорошего для себя, сравнивая с ними? – продолжает Валик. – Это приведет к тому, что нужно работать, потому что ты – хуже. А работать нужно потому, что ты хочешь этого и получаешь удовольствие от процесса и результата.
Кстати, Improv Live Show для юмориста – работа для души. И это очень заметно по тому, как он выкладывается на сцене. В этом вы можете убедиться лично с 23 марта в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.