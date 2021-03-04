5 фильмов о сильных женщинах от Кости Трембовецкого

Держите подборку кино к Международному женскому дню

Веками женщины вдохновляют мужчин на подвиги, но зачастую и сами готовы пожертвовать собой. Имея хрупкое телосложение, имеют стальной характер. Не опускают руки, борются до конца и не сдаются, несмотря ни на что. Именно о таких женщинах говорят ленты, которые советует участник Improv Live Show (Новый канал) Константин Трембовецкий. Ярый киноман много лет работал сценаристом на телевидении и, кажется, знает о кино все. Так что же посмотреть к 8 Марта?

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«Маленькая мисс Счастье»

Максимально дисфункциональная семья объединяется для того, чтобы успеть привезти дочь на финал конкурса красоты через всю Америку на своем фургончике. Маленькая Оливия – это прекрасный пример непоколебимой уверенности в себе и своих целях. Она пухленькая, неуклюжая девочка в очках, и она прекрасна. Даже если кто-то так не считает, ей все равно – ведь она знает, что неповторима. Это классный посыл фильма, и он там не один. Все подается очень смешно, даже в драматических сценах. Один из моих самых любимых фильмов, и одна из лучших комедий в принципе (не часто комедии номинируют на «Оскар» за лучший сценарий).

«Тельма и Луиза»

Двух подруг не устраивает рутинная и стереотипная жизнь домохозяек из пригорода. В один прекрасный день чаша их терпения переполняется. Они решают покинуть надоевший им городок, и бросить мужей, которые за годы брака стали невыносимыми. К сожалению, по дороге им придется совершить ряд преступлений. В том числе и убийство. Их объявляют в федеральный розыск, и подружкам остаётся только одно – любой ценой добраться до Мексики.

Хрестоматийный пример фильмов о сильных женщинах. Говоришь «сильные женщины» – имеешь в виду Тельму и Луизу. Если есть жанр «броменс», то этот фильм – лучший «систренс» с историей настоящей женской дружбы.

«Невидимая сторона»

Реальная история Майкла Охера – бездомного мальчика, который с помощью заботливой женщины и ее семьи стал профессиональным американским футболистом и первым выбором драфта НФЛ.

Очень жизнеутверждающая история о том, на что способны любовь и доброта. Кажется, что это простые истины, но иногда надо об этом напоминать. Образ сильной женщины у Сандры Баллок получился настолько крутым, что она получила за него «Оскар».

«Подмена»

Главная героиня вызывает полицию, чтобы инициировать поиски ее потерянного ребенка. Через некоторое время ребенок, соответствующий описанию, найден. Полиция отчитывается об этом СМИ. Однако женщина настаивает, что это не ее сын. Мать обращается за помощью, но вместо этого оказывается в приюте для душевнобольных.

Для меня Анджелина Джоли – яркий пример предвзятого отношения к красивым женщинам. Ведь вспоминая о ней, все думают о внешности, но мало кто знает о ее невероятном таланте. Поэтому всем советую посмотреть этот фильм, потому что перфоманс Джоли вывернет вас наизнанку.

«Месть»

Молодая американка Дженнифер проводит выходные с женатым французским бойфрендом в уединенном комфортабельном доме с бассейном. Вдруг раньше времени туда приезжают двое его друзей, с которыми он договорился поохотиться в выходные. Когда в доме нарастает напряжение, ситуация резко и жестоко обостряется, завершившись шокирующим актом убийства Дженнифер. К сожалению для своих нападающих, она выживает и вскоре начинает беспрестанные поиски кровавой мести.

Триллеры об изнасилованиях были довольно популярным в 70-е, и обычно эти фильмы снимали мужчины. В 2017 парижский режиссер Корали Фаргет максимально стильно возродила этот жанр, обойдя все штампы и добавив в него женский взгляд. Кто сказал, что брутальность – это только о мужчинах? После этого фильма она станет для вас синонимом женственности.

А посмотреть, как Костя шутит со сцены вместе с сильными женщинами-гостями Improv Live Show, можно будет с 23 марта в 20:00 на Новом канале