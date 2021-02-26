Личный ТОП-5 фильмов февраля от участника Improv live Show Кости Трембовецкого

Звезда Нового канала поделился подборкой кино, которое больше всего поразило его в этом месяце

Думаешь, что ты настоящий киноман, поскольку смотришь фильмы каждые выходные? Не хотим тебя огорчать, но настоящий киноман – это участник Improv live Show Костя Трембовецкий. Ведь парень настолько любит кинематограф, что смотрит новые фильмы каждый день! А потому именно он отвечает за еженедельную рубрику «Кинотоп от сценариста» на Новом канале. В эту пятницу бывший сценарист, а ныне звезда Improv live Show (Новый канал) Костя Трембовецкий составил свой личный ТОП-5 фильмов, которые посмотрел в феврале 2021-го и советует посмотреть тебе.

«Звук металла»

Жизнь барабанщика резко меняется, когда он начинает терять слух. Этот фильм стоит посмотреть, хотя бы за крутой саунд-дизайн, который позволяет зрителю почувствовать себя на месте человека, который потерял слух. Но, кроме этого, интересна и сама история, и магнетически прекрасная игра Риза Ахмеда, которого я обожаю после сериала «Однажды ночью» (если не видели, бегите смотреть). И очень крутое ощущение того, как за один день жизнь может кардинально измениться. Один из лучших фильмов года.

«Перспективная девушка»

Молодая женщина занимается тем, что каждую неделю приходит в ночной клуб, притворяется пьяной и жестоко наказывает тех парней, кто осмелится воспользоваться ее слабостью. Здесь есть и где посмеяться, и где подумать, и где испугаться, и где погрустить. Каждый раз, когда вы думаете, что знаете, что будет дальше, сюжет делает неожиданный поворот на 180 градусов. Наконец кто-то сделал фильм на такую действительно важную тему, но без насупленных бровей, а в легкой и развлекательной форме.

Как стать популярным блогером: советы Александра Педана

«В каждом из них заложена бомба»: Александр Педан – об участниках Improv Live Show

«Тень в облаках»

Женщина-пилот во время второй мировой войны должна провезти секретный пакет на борту военного самолета. В этом описании ничто не предвещает того, насколько странным будет это кино. Фильм о материнской силе, в котором Хлои Грейс Морец придется одновременно противостоять мизогинии экипажа самолета, отстреливаться от японских самолетов, и драться… С ГРЕМЛИНАМИ!!! Это настоящее guilty pleasure. Фильм категории Б, который гордится этим и максимально этим наслаждается. Смеешься от дерзости создателей такой дичи и в тот же самый момент сидишь в нереальном напряжении от переживаний, потому что ты полностью в этой дичи.

«Волчий дозор»

Ирландия. XVI век. Дочь охотника на волков случайно знакомится с девочкой, которая каждую ночь превращается в волчицу. Прекрасный мультфильм от Тома Мура, которого уверенно можно назвать ирландским Хаяо Миядзаки. Можно было бы смотреть только из-за невероятного вижуала, а тут еще и интересная, трепетная и философская история. Ирландская сказка, от которой вы почувствуете себя, словно в теплых объятиях.

«Дик Джонсон умер»

Документалистка Кирстен Джонстон сняла кучу комических сцен, в которых ее отец умирает самыми изобретательными способами, чтобы помочь им обоим справиться с неизбежным. Лучший документальный фильм, который я видел в жизни. Настоящий шедевр о потере близких, а также о магии кино, которое может делать людей бессмертными.

Не пропусти премьеру второго сезона Improv live Show 23 марта в 20:00 на Новом канале!

Автор: Костя Трембовецкий