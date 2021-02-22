ТОП фильмов об отрывных вечеринках от Кости Трембовецкого

Участник Improv Live Show поделился лентами, которые вдохновят тебя на крутую пати

Не секрет, что самые большие трудяжки начинают готовиться к пятнице уже в понедельник. Ведь после насыщенной рабочей недели всем хочется отдохнуть и максимально расслабиться. Кто-то делает это на шумных вечеринках, а кто-то дома, за просмотром кинофильмов. Даже если из-за плохой погоды и карантина крутая туса не светит, то правильный фильм может перенести нас на вечеринки интереснее тех, что бывают в реальной жизни. Именно поэтому бывший сценарист, а сейчас звезда Improv Live Show (Новый канал) Костя Трембовецкий составил ТОП фильмов о разрывных вечеринках.

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«Образование»

Дебютный фильм режиссера Оливии Уайлд (да-да, это та, которая Тринадцатая из «Доктора Хауса») о двух подругах-отличницах, которые под конец учебы в школе осознав, что можно было поменьше учиться, а побольше веселиться, пускаются во все тяжкие. «Суперперцы», но о девушках – это и выделяет этот фильм из кучи подобных подростковых комедий.

«Отвязные каникулы»

Четыре однокурсницы отрываются на пляжных каникулах и грабят магазин. И, конечно, за преступлением приходит и наказание. И тут к веселью добавляется оружие, наркотики, насилие и колоритные мафиози. Очень энергичное кино, от которого даже в –15 вы вспотеете как при +35. Стоит посмотреть хотя бы ради нереально яркого перфоманса Джеймса Франко, и чтобы ознакомиться с творчеством главного кайфоглота Голливуда Хармони Корина.

«Великий Гэтсби»

Не может быть ТОПа фильмов о вечеринках без упоминания человека, который устраивал лучшие вечеринки. «Великий Гэтсби» настолько красивое кино, что его можно смотреть без звука, и настолько музыкальное, что его можно слушать без картинки, как плейлист. Тут тебе и Лана Дель Рэй, и Сиа, и Джей Зи. А еще и Леонардо ДиКаприо с Тоби МакГуайером.

«Ночи в стиле буги»

История об обычном сельском парне, который оказался в бурном мире американской порноиндустрии 70-х. Здесь все просто – один из лучших фильмов одного из лучших режиссеров современности, после которого вы еще неделю будете слушать только диско и фанк.

«Проект X»

В отсутствие родителей трое старшеклассников организуют дома вечеринку. Из-за случайной массовой рассылки дома собирается несколько тысяч человек. И начинается хаос. Магистр академии фильмов о вечеринках Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе») приложил свою продюсерскую руку к еще одному фильму, который стал «тусовочной классикой». Ведь при бюджете в 12 миллионов этот фильм собрал в кинотеатрах более сотни. Маленький бюджет продиктован тем, что это фильм в жанре «мокьюментари» – все, что мы видим, это видео, снятые на телефоны. И благодаря этому приему весь лютый трэш, который происходит на экране, мгновенно становится очень правдоподобным.

«Это конец»

Куча голливудских звезд собираются на вечеринку, и тут начинается конец света. Сет Роген, Джеймс Франко, Джона Хилл, Эмма Уотсон, Ченинг Татум, Майкл Сера, Кевин Харт, Рианна – все актеры здесь играют самих себя. Поэтому чувствуется, что съемки в этом фильме были для них сплошной вечеринкой. Хотя весь фильм – сплошная шутка, но чертовски смешная. А для киноманов там чуть ли не в каждом кадре найдутся пасхалочки.

Автор: Костя Трембовецкий