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Пятница-развратница: ТОП фильмов об отрывных вечеринках от Кости Трембовецкого

ТОП фильмов об отрывных вечеринках от Кости Трембовецкого

Участник Improv Live Show поделился лентами, которые вдохновят тебя на крутую пати

Не секрет, что самые большие трудяжки начинают готовиться к пятнице уже в понедельник. Ведь после насыщенной рабочей недели всем хочется отдохнуть и максимально расслабиться. Кто-то делает это на шумных вечеринках, а кто-то дома, за просмотром кинофильмов. Даже если из-за плохой погоды и карантина крутая туса не светит, то правильный фильм может перенести нас на вечеринки интереснее тех, что бывают в реальной жизни. Именно поэтому бывший сценарист, а сейчас звезда Improv Live Show (Новый канал) Костя Трембовецкий составил ТОП фильмов о разрывных вечеринках.

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«Образование»

ТОП фильмов об отрывных вечеринках от Кости Трембовецкого

Дебютный фильм режиссера Оливии Уайлд (да-да, это та, которая Тринадцатая из «Доктора Хауса») о двух подругах-отличницах, которые под конец учебы в школе осознав, что можно было поменьше учиться, а побольше веселиться, пускаются во все тяжкие. «Суперперцы», но о девушках – это и выделяет этот фильм из кучи подобных подростковых комедий.

«Отвязные каникулы»

ТОП фильмов об отрывных вечеринках от Кости Трембовецкого

Четыре однокурсницы отрываются на пляжных каникулах и грабят магазин. И, конечно, за преступлением приходит и наказание. И тут к веселью добавляется оружие, наркотики, насилие и колоритные мафиози. Очень энергичное кино, от которого даже в –15 вы вспотеете как при +35. Стоит посмотреть хотя бы ради нереально яркого перфоманса Джеймса Франко, и чтобы ознакомиться с творчеством главного кайфоглота Голливуда Хармони Корина.

«Великий Гэтсби»

ТОП фильмов об отрывных вечеринках от Кости Трембовецкого

Не может быть ТОПа фильмов о вечеринках без упоминания человека, который устраивал лучшие вечеринки. «Великий Гэтсби» настолько красивое кино, что его можно смотреть без звука, и настолько музыкальное, что его можно слушать без картинки, как плейлист. Тут тебе и Лана Дель Рэй, и Сиа, и Джей Зи. А еще и Леонардо ДиКаприо с Тоби МакГуайером.

«Ночи в стиле буги»

ТОП фильмов об отрывных вечеринках от Кости Трембовецкого

История об обычном сельском парне, который оказался в бурном мире американской порноиндустрии 70-х. Здесь все просто – один из лучших фильмов одного из лучших режиссеров современности, после которого вы еще неделю будете слушать только диско и фанк.

«Проект X»

ТОП фильмов об отрывных вечеринках от Кости Трембовецкого

В отсутствие родителей трое старшеклассников организуют дома вечеринку. Из-за случайной массовой рассылки дома собирается несколько тысяч человек. И начинается хаос. Магистр академии фильмов о вечеринках Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе») приложил свою продюсерскую руку к еще одному фильму, который стал «тусовочной классикой». Ведь при бюджете в 12 миллионов этот фильм собрал в кинотеатрах более сотни. Маленький бюджет продиктован тем, что это фильм в жанре «мокьюментари» – все, что мы видим, это видео, снятые на телефоны. И благодаря этому приему весь лютый трэш, который происходит на экране, мгновенно становится очень правдоподобным.

«Это конец»

ТОП фильмов об отрывных вечеринках от Кости Трембовецкого

Куча голливудских звезд собираются на вечеринку, и тут начинается конец света. Сет Роген, Джеймс Франко, Джона Хилл, Эмма Уотсон, Ченинг Татум, Майкл Сера, Кевин Харт, Рианна – все актеры здесь играют самих себя. Поэтому чувствуется, что съемки в этом фильме были для них сплошной вечеринкой. Хотя весь фильм – сплошная шутка, но чертовски смешная. А для киноманов там чуть ли не в каждом кадре найдутся пасхалочки.

Автор: Костя Трембовецкий

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