Топ-3 увлекательных книги для всех от Александра Педана

Ведущий Improv Live Show (Новый канал) поделился советами, как приучить себя к чтению

Согласно статистике, более половины украинцев совсем не читают книги. Страницы по литературе заменили посты в соцсетях. Однако, в отличие от книг, они не улучшают память, не обогащают словарный запас и не расширяют кругозор. С чего начать свой путь к чтению? Любимыми книгами и лайфхаками, как читать ежедневно, поделился ведущий Improv Live Show (Новый канал) Александр Педан.

Дело в привычке

– Когда-то давно привил себе правило читать на ночь ежедневно от 20 страниц и более в течение 40 минут. Даю вам сразу лайфхак – на ночь «глотаю» художественную литературу, а на серьезные книги нахожу время утром. Тогда все гораздо лучше воспринимается. Думаю, вы замечали: вечером начинаете листать что-то глобальное – и сразу засыпаете. Хотя это неплохое лекарство от бессонницы.

Кстати, чтение остается одним из самых крутых методов восприятия информации. Наряду с путешествиями и живым общением.

Топ книг для всех

«Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Ной Харари. Любимая книга по учебно-поучительной литературе. Она возвращает из забвения все знания о человечестве, которые мы получали в школе и университете. Автор приводит очень интересные примеры из истории развития человека. Подкупает то, что писатель дает много вопросов для размышления и не навязывает свою точку зрения. Не буду дальше спойлерить, читайте сами.

«Хоббит» и «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкин. Автор, после которого я вообще полюбил чтение – это Толкин. А его книги достойны внимания людей, которые любят фантазировать и стремятся потеряться в других мирах, чтобы немного отвлечься от обыденности. То есть, для людей-мечтателей, как я.

Александр Педан продолжит рассказывать вдохновляющие истории украинцев

«Маленькое старое скопление энергии»: Импровизаторы – об Александре Педане как ведущем Improv Live Show

«Гибкое сознание», Кэрол Дуэк. Считаю, что ее надо прочитать всем родителям, чтобы понимать, как формируется личность, и как правильно мотивировать себя и ребенка расти и достигать вершин.

Кстати, книги помогают развивать умение метко шутить. А это очень нужно не только для ведущего, но и для участников Improv Live Show. Ведь весь юмор рождается прямо на сцене. Как это происходит – увидите весной в эфире Нового канала.