Импровизаторы – об Александре Педане как ведущем Improv Live Show

Участники юмористического шоу поделились впечатлениями о своем новом «вожаке»

Второй сезон Improv Live Show (Новый канал) порадует своих фанатов не только крутыми импровизациями с топовыми звездами, но и новым любимым ведущим – Александром Педаном. Новоканалец наконец сможет вновь продемонстрировать свое чувство юмора в полной мере, а также удивить навыками импровизации своих коллег-участников проекта – Вову Шумко, Костю Трембовецкого, Рому Мищерякова и Валика Михиенко. Для сработанной четверки импровизаторов Александр Педан стал хорошим лидером, и вот что парни о нем думают.

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Вова Шумко:

– Сашка Педан – просто машина, влился в компашку. Молодец! Он круто себя показал и проявил. Пытался отпускать свои шуточки. Он задал нам крутой темп и скорость реакций, который мы подхватили и показали на сцене.

Костя Трембовецкий:

– Сашка Педан – это некое маленькое старое скопление энергии (смеется). Когда он пришел, мы даже просили его быть не таким активным. Типа: «Санька, мы на 20 лет тебя моложе, но за тобой не успеваем». Я бы хотел отметить ту его работу, которую зрители не увидят, которая остается за кадром. Съемка начинается уже через 10 минут после прихода звезд, они могут не очень понимать все форматы импровизаций. А Саша, сидя рядом с звездами, всегда им помогает, подталкивает к идеям, шепчет на ухо, подскажет, как лучше. Он провел с нами очень много тренировок и знает, как работает импровизация.

Рома Мищеряков:

– Саша Педан очень быстро влился в наш коллектив. С его энергетикой и любовью к спорту я бы даже сказал, он въехал на борде и сделал сальто. Как только Новый канал подтвердил второй сезон, он сразу позвонил и сказал, что хочет приходить на технические вечеринки (на них мы отрабатываем навыки и форматы) и погружаться в процесс. И не пропустил ни одной! Я считаю, что это очень помогло шоу и Саше тоже.

Валик Михиенко:

– Саша – очень веселый и позитивный человек. Лучше всего то, что он с нами на одной волне. А как он любит плейстейшн!

Не пропусти премьеру второго сезона Improv Live Show с Александром Педаном весной на Новом канале