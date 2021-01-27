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Александр Педан продолжит рассказывать вдохновляющие истории украинцев

Александр Педан продолжит рассказывать вдохновляющие истории украинцев

Ведущий Improv Live Show (Новый канал) познакомит с благотворителями

Прошлым летом Саша Педан представил публике социальный проект «Знай своїх». В коротких роликах в Instagram он рассказывал мотивационные истории украинцев, которые из-за военного конфликта вынуждены были покинуть родные дома. Но несмотря на трудности вынужденного переезда они не опустили руки.

Александр Педан продолжит рассказывать вдохновляющие истории украинцев

– Я получил очень положительный фидбэк о первом сезоне социального проекта «Знай своїх», в котором мы рассказывали о переселенцах из Донецкой, Луганской областей и Крымского полуострова. Они нашли себя на территории мирной Украины, – говорит Педан. – Своим примером эти люди показывают другим, как не впадать в отчаяние. Темой второго сезона проекта стали волонтерство и благотворительность. Горжусь тем, что волонтерское движение набрало очень больших оборотов. Оно стало более широким и глубоким. Именно это мы хотели показать в «Знай своїх» во втором сезоне.

Первый ролик о волонтере из Черновцов уже можно увидеть на Instagram-странице ведущего. Марта Левченко много лет помогает обездоленным мамам продуктами и необходимыми вещами. Но однажды она поняла, что часто эти женщины не умеют даже ухаживать за своими детьми, вести быт и не могут найти работу, потому что не имеют образования. Тогда у нее возникла идея создать пространство, где можно помогать мамам становиться на ноги.

Александр Педан продолжит рассказывать вдохновляющие истории украинцев

– 80% подопечных «Міста добра» – выпускницы интернатов, где не учат абсолютно ничему, – рассказывает Марта. – Ни варить гречку, ни обнимать ребенка. У каждой мамы здесь индивидуальный план развития. Она работает с социальным педагогом, психологом, медиками, учителями.

Благодаря работе волонтера более семисот детей не попали в интернаты, потому что их мамы стали успешными. Хотя у каждой женщины, которая оказалась в центре, либо стоял вопрос об изъятии детей, либо их уже изъяли, и малышей возвращали.

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– Герои роликов «Знай своїх» – люди, которые не жалеют свободного времени на то, чтобы делать добрые дела, и которыми нужно гордиться. Они показывают, что помогать можно в различных сферах: пожилым людям, детям, животным. Главное – хотеть этого, – подытожил Александр.

Также Педан познакомит с экоактивистами, зоозащитниками, медиками и другими благотворителями, которые являются достойным примером для подражания.

Первый ролик можно посмотреть здесь:

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