Рецепт полезного завтрака от Саши Педана
Ведущий Improv Live Show раскрыл секреты приготовления фирменной тыквенной каши
Когда Саша Педан работал ведущим «Подъема», то не мог баловать родных завтраками собственного приготовления. Сейчас он наверстывает упущенное и пытается готовить жене и детям разные вкусности. Александр поделился с Новым каналом любимым рецептом тыквенной каши, которая придется по вкусу и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
- Тыква – 300 г
- Вода – 200 г
- Пшено – 150 г
- Молоко – 1,5 л
- Сахар
- Сливочное масло
– Берем тыкву, чистим ее и нарезаем кубиками примерно по два сантиметра, – рассказывает Саша Педан. – Закидываем в кастрюлю, заливаем водой, ставим на огонь. Пока вода закипает, высыпаем туда пшено. Даем прокипеть -15-20 минут. Теперь доливаем молоко. Варим 40-45 минут на маленьком огне. Люблю, когда тыква полностью разваривается. Напоследок добавляем обычный и ванильный сахар по вкусу и сливочное масло. Маслом кашу никогда не испортить!
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Пользу такого завтрака трудно переоценить. Тыква – настоящий клад для любителей здоровой пищи. Здесь есть витамины – А, С, Е, D, РР, К, группы B, Т. Эта бахчевая содержит в пять раз больше каротина, чем морковь. Она полезна не только для тела, но и для нервной и иммунной систем. Поэтому ешьте полезный завтрак от Педана на здоровье!