ТОП лучших нетрадиционных рождественских фильмов от Кости Трембовецкого

Участник Improv Live Show (Новый канал) много лет работал сценаристом и разбирается в хорошем кино

Никому не нужны советчики, чтобы на новогодние праздники посмотреть «Один дома», «Крепкий орешек», «Реальную любовь» и еще с десяток фильмов, которые стали синонимами Рождества. Поэтому Костя Трембовецкий решил посоветовать фильмы, мимо которых вы могли пройти, но которые точно не испортят ваши праздники. Напротив, добавят им свежих красок. Хотя все мы понимаем, что без «Один дома» праздник не обойдется. Что начать смотреть уже сейчас, чтобы зарядиться праздничным настроением?

«Поцелуй навылет»

Мелкий грабитель Гарри, роль которого играет Роберт Дауни-младший, при ограблении игрушечного магазина нечаянно включает сигнализацию. Убегая от полиции, он случайно забегает на кастинг голливудского фильма… и его берут на роль детектива. Чтобы лучше вжиться в роль, Гарри участвует в настоящем расследовании.

Детективная нуарная атмосфера сочетается с невероятно гротескными ситуациями и остроумными диалогами, и все это припорошено рождественским антуражем, который режиссер Шейн Блэк добавляет почти во все свои фильмі («Смертельное оружие», «Железный человек 3», «Славные парни»). А еще игрой в этом фильме Роберт Дауни-младший убедил боссов Marvel, что именно он должен быть Тони Старком.

«Плохой Санта»

Этот фильм советуют во всех возможных топах, но все равно многие проходит мимо, потому что их отталкивает такая приземленность, циничность и чернушность в праздничном фильме.

Все рождественские фильмы рассказывают о том, как под праздники люди открывают в себе все самое доброе и светлое. И как сделать такую историю максимально острой? Рассказать об самом отвратительном человеке из всех возможных. Вилли, роль которого играет Билли Боб Торнтон, – алкоголик, наркоман, грабитель, бабник и человек, который ведет максимально распутный образ жизни. А еще он подрабатывает Сантой в супермаркете и делает это очень плохо, но один мальчик поверил, что это и есть настоящий Санта. И вера этого мальчика выводит Вилли на путь истинный, что из максимально черной комедии делает одну из самых душевных рождественских картин.

Рецепт арабской яичницы от Валика Михиенко

Рецепт полезного завтрака от Саши Педана

«Крампус: Похититель Рождества»

Выбор для тех, кому среди рождественских фильмов «Гремлины» ближе, чем «Реальная любовь». Если к послушным детям на Рождество приходит Санта Клаус, то к непослушным приходит Крампус – рогатое мохнатое существо, которое вместо подарков оставляет малышам уголь, а тех, кто вел себя очень плохо, он пихает в свой мешок, а потом сжирает. Достаточно развлекательная и не слишком страшная картина – идеальный фильм ужасов для просмотра всей семьей, с лучшей киномамой Тони Колетт в главной роли (просто посмотрите в Google все фильмы, где она играла матерей – это шедевр на шедевре).

«Смотри по сторонам»

В доме на тихой пригородной улочке няня пытается защитить двенадцатилетнего мальчика от взломщиков, но вскоре обнаруживает, что это далеко не обычное вторжение.

Фильм – что-то вроде «Один дома», молодежный триллер. Лучше всего подходит утром после праздника, потому что начинается, как легкая банальная развлекалка, над которой не нужно думать. Но дальше удивляет сюжетными поворотами и оказывается значительно умнее, чем кажется на первый взгляд.

«Дэш и Лили»

Фильмы фильмами, но что может быть лучше, чем, закутавшись в одеяло, включить сериал и вылезти из-под него только после окончания целого сезона? Тем более, что серии длятся по 30 минут, и их всего восемь. «Дэш и Лили» – это история о двух подростках, которые перед Рождеством нашли друг друга в соцсетях. Они максимально разные, но их объединяет одно – они одиноки, и единственное что приносит им настоящую радость – их переписка. Очень современная тема о том, что в мире, где все находятся на расстоянии свайпа, люди становятся более одинокими. Сериал, как новогодний свитер, – яркий, теплый, мягкий, и в него хочется окунуться с головой.

Костя Трембовецкий не только разбирается в кино, но еще очень круто шутит. Оценить его юмор можно будет весной 2021 года в Improv Live Show на Новом канале.