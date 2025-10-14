Даша Астафьева рассказала о том, как восстанавливает энергию для съемок

Что помогает ведущей «Хто знає?» на Новом канале наполняться в выходные и возвращаться с новыми силами к съемочному процессу?

Эмоциональное выгорание подкрадывается тихо: когда хочешь покорять рабочие дедлайны и задачи, но не хватает сил даже на себя. Чтобы перезагрузиться, достаточно нескольких дней на природе, встреч с близкими или вечера без телефона. Главное – регулярно! И не забывать, что счастье возвращается именно тогда, когда позволяешь себе остановиться и подышать. Ведущая квиз-шоу «Хто знає?», которое Новый канал показывает каждый вторник в 20:00, у Даши Астафьевой есть особые ритуалы, которым посвящает выходные между съемками.

– Со временем для меня работа над «Хто знає?» стала привычным процессом. Знаю, как важно подготовиться физически, делать все процедуры, чтобы выглядеть хорошо, правильно питаться во время съемок. Кстати, именно сбалансированное питание на 90% обеспечивает мне и классное настроение, и нормальное состояние, и силы для такой активной работы, – говорит Даша Астафьева. – В выходные между съемками я устраиваю СПА-дни: делаю массаж, хожу к косметологу, занимаюсь разными классными упражнениями. Еще обязательно принимаю магниевые ванны, чтобы качественно отдохнуть дома. Потому что выстоять целый день, концентрируясь на процессе съемок, настраивая команды на позитив очень сложно физически. Если на первый и второй пулы еще хватает сил, то на третьем просто стараешься не упасть от усталости.

Но самое главное, что помогло Даше не пасть духом, – поддержка команды и ассистентов.

– Они были рядом, поддерживали и говорили такие нужные мне в то время слова. Очень горжусь тем, что собрала возле себя классных людей, – делится ведущая Нового. – Еще спасибо нашей съемочной команде! Мы уже, знаете ли, такая творческая семья. Очень рада, что на Новом канале работают хорошие и профессиональные люди. Чувствуется, что все живут этим проектом и отлично справляются со своей миссией. Поэтому съемки прошли без стресса, интересно и легко!

Смотрите «Хто знає?» с ведущей Дашей Астафьевой каждый вторник в 20:00 на Новом канале! В каждом выпуске капитаны Фима Константиновский и Владимир Дантес вместе с каждый раз новыми звездными участниками соревнуются за кубок победителя. Сегодня, 14 октября, к ним присоединятся Анастасия Ткаченко и Юрий Ткач. Кто победит?