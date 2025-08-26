Владимир Дантес и Даша Астафьева о втором сезоне Кто знает: подробности

Уже сегодня в 20:00 на Новом канале стартует второй сезон квиз-шоу! Первыми его игроками станут актеры сериала «Будиночок на щастя» Виталина Библив и Назар Заднепровский. А что думают о сезоне его ведущая и один из капитанов команд?

«Как в школе на переменке»: почему Владимира Дантеса поселили в гримерке «Хто знає?» с оппонентом

Cейчас смотрят

Даша Астафьева и Владимир Дантес рассказали о втором сезоне «Хто знає?»: подробности

Факты поражают, опыты оживают на Новом канале: сегодня в 20:00 стартует второй сезон «Хто знає?» Каждый выпуск – это смелое сочетание азарта с наукой. Во втором сезоне зрителей Нового ждет еще больше удивительных открытий и эффектных экспериментов вживую. Миксуем немного науки от химика Елены, небанальных вопросов от ведущей Даши Астафьевой, много юмора от капитанов Фимы Константиновского, Владимира Дантеса и их команд – и скучать в «Хто знає?» будет невозможно!

– Второй сезон «Хто знає?» будет еще более увлекательным! В нем много неожиданных, интеллектуальных вопросов, которые интересно разгадывать вместе. Мы не просто ищем ответы – мы экспериментируем, исследуем. Некоторые опыты можно даже повторить дома! – с восторгом делится Владимир Дантес. – Этот сезон точно запомнится нестандартными подходами и искренними эмоциями. Для меня это больше, чем простое шоу. Это теплая, фактически семейная атмосфера, где ведущая, капитаны и гости могут позволить себе быть настоящими. Мы не пытаемся вписаться в классические телевизионные рамки, и именно это делает «Хто знає?» прекрасным.

Ведущая квиз-шоу на Новом Даша Астафьева добавляет, что главное отличие второго сезона – в звездных гостях.

– Я была очень удивлена, что не знала многих участников второго сезона, и поражена, сколько невероятных, классных, талантливых украинцев у нас есть! А еще скучала по новым знаниям, информации. Когда готовилась к съемкам второго сезона, была приятно удивлена интересными фактами и статистикой. Это огромный труд сценарной команды, за что я очень им благодарна. Часто пользуюсь информацией из «Хто знає?» в жизни и могу впечатлить друзей, – отмечает Даша. – Очень жду новые выпуски на Новом. Хочу, чтобы второй сезон был таким же классным, как и прошлый. И уже будем традиционно смотреть премьеру во дворе на проекторе.

Включайте Новый канал сегодня в 20:00 и смотрите премьерный выпуск квиз-шоу «Хто знає?» с Дашей Астафьевой, Владимиром Дантесом и Фимой Константиновским!