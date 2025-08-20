Як Володимир Дантес відпочив за лаштунками проєкту Хто знає: подробиці

Ведучий «Хто зверху?» й капітан команди квіз-шоу, другий сезон якого побачите з 26 серпня на Новому каналі, також розповів, завдяки кому перезаряджався за лаштунками

Інтенсивний графік і постійна концентрація перед камерами виснажують навіть досвідчених телевізійників. Хоч капітан команди у «Хто знає?», яке Новий канал запремʼєрить уже 26 серпня о 20:00, Володимир Дантес запевняє, що зйомки квіз-шоу проходили на легкій та жартівливій ноті, а якісний відпочинок дозволяв повернути ясність думок і відновити енергію. Поки глядачі Нового чекають на премʼєрні випуски «Хто знає?», ведучий поділився залаштунковими таємницями! Як Володимир Дантес відпочиває поза кадром?

– Минулого року на зйомках першого сезону «Хто знає?» у нас із Фімою (Константиновським, конкурентом Дантеса у «Хто знає?», – прим. ред.) були дві окремі гримерки. Але ми постійно тусили разом: то в нього, то в мене. Тому на зйомки другого сезону нам зробили одну велику, спільну, – ділиться Володимир Дантес. – У перервах ми багато розмовляли, жартували, обговорювали все на світі. На зйомку навіть приходили батьки Фіми, і ми з ними теж багато сміялися. Нам за лаштунками «Хто знає?» було не менш цікаво, ніж на майданчику: переглядали відоси, згадували свої дитячі історії, обговорювали усілякі штуки. Словом, це були класні, щасливі дні зйомок. Все, як у школі на перерві, – постійний двіж і трохи бешкету!

Випуски «Хто знає?» часто знімають з самого ранку і до пізньої ночі. Тому перша половина вихідного для Дантеса – це відпочинок і спроба виспатися:

– Реально хотілося набратися сил, бо емоційно ставав повністю виснаженим. Ми ж постійно сміялися, а коли ти цілий день на дофаміновій хвилі, енергії витрачається нереально багато. Саме тому день після зйомок зазвичай проходив спокійно, – каже капітан у «Хто знає?». – Але був момент, коли я поїхав до друзів і ставив їм усі ці запитання з шоу, бо справді дуже люблю вікторини! До слова, деякі з запитань, озвучених у «Хто знає?», навіть публікував у своєму Telegram-каналі, і підписникам було дуже цікаво.

