«За день я контактую зі 150 людьми»: Євген Клопотенко – про друзів

За кулисами съемок проекта «Хто знає?» на Новом канале украинских ресторатор и инфлюэнсер рассказал, почему в его кругу общения преобладают женщины

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Известный щеф-повар, ресторатор, блогер и реформатор кулинарной индустрии Евгений Клопотенко всегда отличается своей бодростью и позитивом. Кажется, что его «батарейки» никогда не садятся, а энергии хватает на всех – и родных, и коллег, и поклонников. Команда у Жени, кстати, немаленькая. За кулисами съемок квиз-шоу Нового канала «Хто знає?» Клопотенко рассказал интересный факт о своем окружении.

– В моем кругу общения – и мужчины, и женщины. И работается одинаково со всеми. Но получилось так, что сильные женщины все же преобладают. Начнем с того, что у меня есть старшая сестра, которая меня воспитывала. По этому образу, видимо, я выбираю девушек, с которыми работаю. Но, конечно, не разделяю в работе – женщина это или мужчина. Приятно и комфортно со всеми, – рассказывает Евгений.

Из-за множества проектов и обязанностей у Евгения остается совсем мало времени на досуг. Часто такая высокая занятость на работе влияет на дружеские отношения.

– У меня есть друзья, с которыми работаю и с которыми просто общаюсь. Тех, с кем просто общаюсь, гораздо меньше. Просто нет времени. У меня есть работа, я живу нею. Там много товарищей, знакомых, коллег, – рассказывает знаменитость. – В среднем за день я контактирую примерно со 150 людьми. И они совершенно разные. Так что можно сделать вывод, что я знаю множество интересных людей и со всеми ими могу провести время, если захочу. Бывает на месяц расписываю, с кем хочу увидеться. Но все равно никогда не успеваю встретиться со всеми. Бывают ситуации, когда могу увидеться с определенным человеком раз в два месяца. Этого мало, человек расстраивается. Поэтому, наверное, и выходит, что близких друзей мало, хотя вокруг очень много людей. Просто общаюсь со всеми по чуть-чуть.

Смотрите развлекательное квиз-шоу «Хто знає?» каждый вторник в 20:00 на Новом канале!