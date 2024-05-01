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«Призывает наслаждаться жизнью»: Костя Трембовецкий – о любимом фильме

«Закликає насолоджуватися життям»: Костя Трембовецький – про улюблений фільм

В перерыве между съемками шоу «Хто знає?», которое выходит каждый вторник в 20:00 на Новом канале, заядлый киноман поделился лентой о красоте обыденности

Раньше комик Костя Трембовецкий писал сценарии для многих украинских сериалов. Чтобы изучить кинематограф и развиваться в ремесле, он регулярно просматривал и анализировал множество лент. Поэтому, кажется, звезда Improv Live Show (Новый канал) знает о кино все! С тех пор его любовь к просмотру фильмов и сериалов усилилась. За кулисами съемок «Хто знає?», свежие выпуски которого выходят каждый вторник в 20:00 на Новом канале, Костя назвал киноленту, которую недавно посмотрел и советует вам.

Cейчас смотрят

– Последний фильм, который я смотрел и даже ходил на него в кинотеатр, это «Идеальные дни». Думаю, он точно уже должен выйти на легальных онлайн-платформах. Потому посмотрите! – призывает Костя Трембовецкий. – Кино рассказывает о том, что нужно останавливаться и наслаждаться каждым моментом жизни, что бы там ни происходило. Даже если сейчас вы просто сидите и ковыряете ногтем стол – это уже кайфово.

«Закликає насолоджуватися життям»: Костя Трембовецький – про улюблений фільм

«Идеальные дни», 2023

О чем фильм?

Немецкий кинорежиссер Вим Вендерс в новой работе рассказывает о Хираяме – уборщике туалетов в Токио. Главный герой драматической ленты абсолютно доволен простой жизнью. Его распорядок дня структурирован, а досуг он посвящает слушанью рок-музыки, книгам и выращиванию деревьев. Однако в ленте проходит ряд неожиданных встреч, которые раскроют детали о Хираяме и его качествах. «Идеальные дни» еще называют фильмом, воспевающим красоту обыденности.

Включайте квиз-шоу «Хто знає?» каждый вторник в 20:00 на Новом канале! А выпуск с участием комиков Константина Трембовецкого и Ромы Мищерякова ищите на сайте и YouTube Нового. Проветрите голову с ведущей Дашей Астафьевой и капитанами команд Фимой Константиновским и Вовой Дантесом!

Справка:

«Хто знає?» – это адаптация успешного формата Who Knew (дистрибьютор формата – Fremantle), который берет начало от оригинальной немецкой версии квиз-шоу Wer weiß denn sowas? Согласно правилам, в проекте принимают участие две команды, состоящие из двух участников – бессменного капитана и звездного гостя. Модератором телеигры является ведущая. На экране в студии представлено 12 секторов, на каждом – вопрос на определенную тематику. Команды должны выбрать один ответ из трех вариантов. После этого в студии показывают видеоподтверждение правильного. Если команда угадала, то зарабатывает деньги. Победителями квиз-шоу становятся участники, которые накопят большую сумму. Эти деньги идут на донаты.

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