Сценарий сериала «Голова» во второй раз признали лучшим в комедийном жанре

Второй сезон ситкома Нового канала «Голова» одержал победу на престижной украинской премии

Лучший сценарий второй год подряд – комедийный сериал Нового канала «Голова» снова на высоте! Настоящие жизненные истории, которые могли произойти в любом украинском селе, юмор, вдохновение и искренние эмоции покорили не только зрительские сердца, но и завоевали доверие профессионального сообщества. Второй сезон ситкома «Голова» стал победителем на Премии Гильдии сценаристов Украины в номинации «Лучший сценарий комедийного сериала».

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– Мы очень благодарны Гильдии сценаристов за то, что они второй год подряд отмечают проект «Голова» наградой за лучший сценарий комедийного сериала. Мы рады, что в нашей стране есть специальная премия, которая вознаграждает нелегкий и часто неблагодарный труд авторов сценариев, – комментирует креативный продюсер Нового канала Виталий Е. – От имени канала желаю Премии и ее организаторам процветания и успеха, будем делать все, чтобы еще не раз выходить на сцену за очередной наградой от Гильдии сценаристов.

Сценарий второго сезона сериала «Голова» написали: Стас Хейло, Андрей Кукса, Дмитрий Контелев, Слава Юшков, Антон Буров и Сергей Демченко.

– Ситком «Голова» – особенный для нас. Это проект, который вернул команду к профессиональной жизни после полномасштабного вторжения. Он научил нас ценить простые вещи, шутить на сложные темы и осознать, что действительно важно в нашей жизни, – отмечает Виталий Е. – Я благодарен креативному продюсеру проекта Станиславу Хейло, возглавлявшему авторскую группу, и режиссеру Олегу Туранскому. Хотя это и отдельная награда за сценарии, на мой взгляд, к ней причастны все, кто был задействован в проекте: авторы, съемочная команда, продюсерская группа и актеры. Каждый из нас вложил в оба сезона «Голови» частицу своей души. И мы очень рады, что история, которую рассказали, смогла зацепить и даже получить награду.

Первый и второй сезоны сериала «Голова» доступны на YouTube Нового канала! И если вы еще не успели их посмотреть – сейчас самое время это исправить!