Новый каналГоловаНовости

Сценарий сериала «Голова» во второй раз признали лучшим в комедийном жанре

Сценарий сериала «Голова» во второй раз признали лучшим в комедийном жанре

Второй сезон ситкома Нового канала «Голова» одержал победу на престижной украинской премии

Лучший сценарий второй год подряд – комедийный сериал Нового канала «Голова» снова на высоте! Настоящие жизненные истории, которые могли произойти в любом украинском селе, юмор, вдохновение и искренние эмоции покорили не только зрительские сердца, но и завоевали доверие профессионального сообщества. Второй сезон ситкома «Голова» стал победителем на Премии Гильдии сценаристов Украины в номинации «Лучший сценарий комедийного сериала».

Cейчас смотрят

«Комплексовал из-за ушей и рыжих волос»: Александр Рудинский – о внешности

Сценарий сериала «Голова» во второй раз признали лучшим в комедийном жанре

– Мы очень благодарны Гильдии сценаристов за то, что они второй год подряд отмечают проект «Голова» наградой за лучший сценарий комедийного сериала. Мы рады, что в нашей стране есть специальная премия, которая вознаграждает нелегкий и часто неблагодарный труд авторов сценариев, – комментирует креативный продюсер Нового канала Виталий Е. – От имени канала желаю Премии и ее организаторам процветания и успеха, будем делать все, чтобы еще не раз выходить на сцену за очередной наградой от Гильдии сценаристов.

Сценарий сериала «Голова» во второй раз признали лучшим в комедийном жанре

Сценарий второго сезона сериала «Голова» написали: Стас Хейло, Андрей Кукса, Дмитрий Контелев, Слава Юшков, Антон Буров и Сергей Демченко.

– Ситком «Голова» – особенный для нас. Это проект, который вернул команду к профессиональной жизни после полномасштабного вторжения. Он научил нас ценить простые вещи, шутить на сложные темы и осознать, что действительно важно в нашей жизни, – отмечает Виталий Е. – Я благодарен креативному продюсеру проекта Станиславу Хейло, возглавлявшему авторскую группу, и режиссеру Олегу Туранскому. Хотя это и отдельная награда за сценарии, на мой взгляд, к ней причастны все, кто был задействован в проекте: авторы, съемочная команда, продюсерская группа и актеры. Каждый из нас вложил в оба сезона «Голови» частицу своей души. И мы очень рады, что история, которую рассказали, смогла зацепить и даже получить награду.

Первый и второй сезоны сериала «Голова» доступны на YouTube Нового канала! И если вы еще не успели их посмотреть – сейчас самое время это исправить!

голова новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь