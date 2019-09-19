Ukrainian Fashion Week: модели 50+, участницы реалити и Алина Байкова

Недавно прошла 45-ая Ukrainian Fashion Week, в рамках которой украинские дизайнеры представили свои коллекции весна-лето 2020. Мы хотим показать вам, как это было, показать самые яркие образы Недели моды, участниц 3 сезона «Топ-модели по-украински» на большом подиуме, показ эксперта реалити Владимира Демчинского, и дефиле, в котором участвовали модели фонда «Жизнелюб». Если вам не удалось увидеть показы Ukrainian Fashion Week вживую, обязательно посмотрите на видео. Это красиво очень и стильно!

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