Хорт. Перший характерник: перший анімаційний тизер до фільму

Робота над проєктом стартувала влітку за підтримки УКФ. Тоді команда розпочала розробку сценарію та створення анімаційної візуалізації Всесвіту «Хроніки Сили».

– Ми з командою працюємо за чітким планом, де кожен крок розписано на декілька років уперед. Наполегливо розширюємо наш Всесвіт, щоб вийти на міжнародний ринок і поширювати українську культуру у всьому світі, – зазначив режисер проєкту Алан Бадоєв.

Зараз команда завершує роботу над анімаційним трейлером, який презентуватиме сценарій на міжнародній арені. Такий крок допоможе залучити фінансування від європейських партнерів для виробництва повнометражної стрічки «Хорт. Перший характерник».

Нагадаємо, перший наклад роману у 10 тисяч примірників повністю розкупили менш ніж за місяць після старту продажу. У мережі АТБ згодом з’явилося колекційне видання накладом у 30 тисяч примірників, що наблизило першу книгу циклу до статусу бестселера. Для шанувальників Всесвіту, так званих Хранителів Сили, пригоди лише починаються. Уже незабаром на них чекає комікс і комп’ютерна гра, що розширять горизонти магічного світу.