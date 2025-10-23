Новый каналG.spaceНовости

УКФ та фентезі-всесвіт «Хроніки Сили» презентують перший анімаційний тизер до фільму «Хорт. Перший характерник» за мотивами книги Ольги Навроцької

Хорт. Перший характерник: перший анімаційний тизер до фільму

Робота над проєктом стартувала влітку за підтримки УКФ. Тоді команда розпочала розробку сценарію та створення анімаційної візуалізації Всесвіту «Хроніки Сили».

– Ми з командою працюємо за чітким планом, де кожен крок розписано на декілька років уперед. Наполегливо розширюємо наш Всесвіт, щоб вийти на міжнародний ринок і поширювати українську культуру у всьому світі, – зазначив режисер проєкту Алан Бадоєв.

Cейчас смотрят

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Хроніки Сили (@chronicles_of_power)

Зараз команда завершує роботу над анімаційним трейлером, який презентуватиме сценарій на міжнародній арені. Такий крок допоможе залучити фінансування від європейських партнерів для виробництва повнометражної стрічки «Хорт. Перший характерник».

Нагадаємо, перший наклад роману у 10 тисяч примірників повністю розкупили менш ніж за місяць після старту продажу. У мережі АТБ згодом з’явилося колекційне видання накладом у 30 тисяч примірників, що наблизило першу книгу циклу до статусу бестселера. Для шанувальників Всесвіту, так званих Хранителів Сили, пригоди лише починаються. Уже незабаром на них чекає комікс і комп’ютерна гра, що розширять горизонти магічного світу.

Новости шоубиза Шоу-бизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь