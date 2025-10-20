Василь Байдак збирає Палац Спорту у Києві, щоб допомогти українській армії

26 жовтня у київському Палаці Спорту відбудеться великий благодійний стендап концерт Василя Байдака. Цей виступ стане наймасштабнішим концертом артиста, адже Василь планує зібрати 7500 глядачів. Усі кошти з продажу квитків будуть спрямовані на підтримку Сил Оборони України.

– Це лячно і драйвово водночас. Дуже здоровенний майданчик, сцена 360 градусів, ну вау! Але воно того вартує! Ще й дофіга донатів на Сили Оборони можна зібрати, – поділився Василь.

Василь Байдак – український стендап-комік та волонтер. Відомий своїм абсурдним, іронічним гумором і щирими виступами, він уже неодноразово поєднував творчість із підтримкою армії. Під час благодійного туру Європою влітку 2025 року йому вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень для українських військових.

Цього разу Байдак виходить на одну з найбільших сцен країни – не лише заради гумору, а й заради допомоги. Концерт у Палаці Спорту стане подією, яка об’єднає тисячі людей навколо спільної мети – підтримати тих, хто тримає нашу оборону.