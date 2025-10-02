Тімоті Снайдер в інтервʼю Раміній розповів, в чому справжня поразка Росії

На YouTube-каналі журналістки Раміни Есхакзай RAMINA вийшов черговий випуск її авторського проєкту. Героєм нового ексклюзиву став професор Єльського університету, історик, великий друг України, амбасадор UNITED24 Тімоті Снайдер. Він розповів в інтерв’ю журналістці про політичну гру Трампа, критерії миру, майбутнє України після завершення війни.

Тімоті Снайдер пояснив в інтервʼю Раміні, в яку «гру» грає Трамп з Україною

Cейчас смотрят

Трамп грає за правилами, які українцям важко осягнути. У його світі поняття суверенітету не відіграє великої ролі. Для багатьох українців суверенітет є центральним. У нас є держава, ми готові робити багато що заради суверенітету. Робити щось заради своєї держави — нормально, суверенітет — це не просто закон, чорнило на папері, а спосіб існування у світі. На мій погляд, пан Трамп цього зовсім не розуміє. З його погляду майже все в житті зводиться до угоди. Тому він по-справжньому не розуміє, чому для українців важлива Україна. Для нього в житті майже все зводиться до грошей і територій.

«Мир — це не просто відсутність війни», — Тімоті Снайдер в інтерв’ю Раміні

Мир — це не просто відсутність війни, і свобода не зводиться тільки до відсутності війни. Безпека — це не відсутність війни. Бо коли війна в Україні скінчиться, повинна змінитися політика. Україна має демократизуватися, наскільки це можливо. Свобода і безпека після війни потребує цілого комплексу структур, не тільки верховенства права, а ще й демократії всередині.

«В росії немає держави, є тільки путін», — Тімоті Снайдер в інтервʼю Раміні

В росії немає держави в нормальному розумінні цього слова, є тільки путін, й це дуже по-російськи. «Мені байдуже на політику, я поза політикою» — якщо так ставитися до політики, то ви отримаєте замість свободи диктатора або олігарха.

Тімоті Снайдер розповів Раміні, в чому полягатиме справжня поразка росії

Якщо Україна зможе посісти гідне місце серед європейських країн, її будуть поважати. Ось це справжня поразка для росії.