The Hardkiss — Tenderness: премʼєра нової пісні гурту

Гурт The Hardkiss презентує новий сингл «Tenderness». Це другий сингл з повноформатного альбому гурту, який вийде у 2026 році. Перший сингл «Crush» гурт випустив у червні цього року.

The Hardkiss – «Tenderness»: слухати нову пісню онлайн

Пісня «Tenderness» – це пісня про ніжність, якої дуже не вистачає у стосунках, про відчуття самотності. Це запрошення в особистий світ, мікрокосмос людини, душі, де часто збудовані стіни, панує безлад у думках. І лише кохання, кохана людина, здатна розплутати цей безлад, стати якорем в цей шторм.

У відео на пісню гурт зобразив сюрреалістичний космос, у якому існує зірка, як замкнений простір, де живе головна героїня. З цього світу немає виходу, там панує самотність, і кожен день схожий на інший, поки не відбувається дещо особливе.

Робота була знята в зеленому павільйоні з використанням комп’ютерної графіки. Режисер відео – Валерій Бебко.

Уважно подивившись відеороботу, можна помітити її зв’язок із попередньою відеороботою Crush.

Взагалі, гурт планує пов’язати всі відео до нового альбому в єдиний візуальний цикл, і глядачі зможуть знайти певні пасхалки та символи в кожній із робіт.

Новий альбом, до якого увійде «Tenderness», включатиме як англомовні, так і україномовні композиції. Це буде перший повноформатник The Hardkiss після альбому 2021 року «Жива і не залізна».