Дмитро Кулеба назвав умови завершення війни в Україні: інтервʼю

На YouTube-каналі журналістки Раміни Есхакзай RAMINA вийшов черговий випуск її авторського подкасту з дипломатом Дмитром Кулебою. В ексклюзиві блогерка поспілкувалася з ексголовою МЗС України про те, як закінчувалися війни, про долю окупованих територій, кількість війн у світі, причини озброєних конфліктів, війну на виснаження, можливості Трампа зламати Україну, важливість стратегії та умови, за яких може завершитися війна.

Дмитро Кулеба назвав умови завершення війни в Україні та розповів про важливість стратегій: подробиці

«Українська війна сьогодні найбільша у світі», – Дмитро Кулеба

Cейчас смотрят

Якщо відштовхуватися від критерію, скільки держав сьогодні беруть участь у збройних конфліктах, то це близько 60 таких конфліктів, з яких 10-11 – повноцінні війни. Українська війна сьогодні найбільша у світі. Така кількість збройних конфліктів, які відбуваються одночасно у світі, є найвищою з 1946 року після завершення Другої світової війни.

Дмитро Кулеба назвав причини, з яких починаються війни

Допоки людина залишатиметься людиною, війни будуть. Ми не можемо викорінити всі війни. Приводом для війни є все що завгодно, найчастіше це територіальні питання, наприклад, я хочу забрати території. Друга за популярністю – ресурсна війна. У тебе є умовно копалини, я хочу їх взяти під контроль, ти не погоджуєшся, я прийшов з війною, щоб їх забрати, й це теж повʼязано з територією, яку хочуть взяти під контроль. Релігійні війни — популярна версія, але насправді це не так, релігія – прикриття, виправдання, насправді війни ведуться за ресурси.

«У нас не відбувається війна на виснаження», – Дмитро Кулеба

Я не думаю, що у нас відбувається війна на виснаження. Виснаження – це коли у вас є обмежена кількість ресурсу і ви можете визначити цей ресурс, тоді він у вас зрештою добігає кінця. Сьогодні завдяки відродженню військового промислового комплексу України, завдяки переведенню країни на військові рейки, завдяки сильній підтримці європейців, яка буде наростати, ми не перебуваємо в фазі виснаження ресурсу. Ми можемо говорити про недостатність ресурсу, щоб викинути агресора з нашої території. Те саме у росіян. Росіяни не перебувають у моделі виснаження ресурсів. Вони виснажили танки, старі залізяки кидають на фронт, але збільшили виробництво дронів.

«Я не уявляю жодної країни в Європі, яка б витримала війну з росією протягом цих трьох років», – Дмитро Кулеба

На жаль, наші діти навіть зараз не усвідомлюють, що будуть жити з травмою війни, це факт. Ми продемонстрували за ці три роки, що ми надзвичайно сильні. Я не уявляю у Європі жодної іншої країни, яка б витримала війну з росією протягом цих трьох років, їхнє суспільство б посипалося.

Дмитро Кулеба розповів, коли настане економічна стабільність в Україні

Якщо ми уявімо ідеальну ситуацію, що найближчим часом, цього року, завершиться війна і потім ми будем балансувати на межі війни й вона не відновлюватиметься, то, я гадаю, через 20 років можна буде жити у відносно спокійній і економічно стабільній країні.

«Трамп не має важелів зламати Україну», – Дмитро Кулеба

Трамп не має важелів зламати Україну і Зеленського. Поки Україна всередині, попри всі складнощі вона залишається єдиною у розумінні загрози, яку несе росія. Поки Європа та Україна залишаються разом і Європа нарощуватиме виробництво зброї, Трамп не зможе нас зламати, але він може суттєво ускладнити наше життя.

Дмитро Кулеба розповів, як можна повернути окуповані території дипломатичним шляхом

Повернути після багатьох років території дипломатичним шляхом можна лише у разі критичного ослаблення ворога, який тримає території під контролем, бажано його розпаду. Ти просто вводиш війська на територію, користуючись відсутністю ефективного командування з центру, війська окупанта складають зброю.

«Все зводиться до того, чи є у тебе стратегія», – Дмитро Кулеба

В історії людства все зводиться до того, якщо у тебе є стратегія, якщо ти серйозно працюєш над зміцненням себе, то настане момент, коли ти досягнеш своєї цілі, або тебе зʼїдять чи щось відкусять.

«Зброя та санкції», – Дмитро Кулеба назвав умови, за яких завершується війна

Кінець війни настає у двох випадках – зміна мотивації цілі у країні, яка напала, та виснаження ресурсів країни, яка напала, або припинення її існування. Я теж хочу, щоб росія зникла, але поки ми ще не там. А це означає, що зусилля мають бути спрямовані на те, щоб вибити у путіна мотивацію вести війну далі. Як цього досягнути? Зброя та санкції.

«Загрози знищення української держави немає», – Дмитро Кулеба

Загрози знищення української держави сьогодні немає. Це не означає, що вона не може зʼявитися. Але росія не відмовилася від цілі знищення нашої держави. Путін місяць тому сказав у Петербурзі, що вся Україна наша, але це не означає, що ми програли. Ми зберегли державу. Ми належимо до першого покоління українців, починаючи з захоплення Юрієм Долгоруким Києва у середньовіччі, які не втратили державу під ударом Москви.

Дмитро Кулеба розповів, як повертати окуповані території

Якщо ми хочемо повертати окуповані землі, ми маємо бути готовими до компромісів з людьми, які ці землі населяють.

Дмитро Кулеба назвав вигоду від множинного громадянства для України

Тактично виїзд семи мільйонів – це трагедія, але Україна стратегічно отримує в інших країнах світу групу своєї підтримки. Ці люди завдяки множинному громадянству залишаться громадянами України, але стануть громадянами своїх нових країн, підуть на вибори, впливатимуть на місцеву політику і будуть важливим фактором, щоб не було антиукраїнських урядів, влад для важливих для нас країн. Класний приклад – Канада. Чому Канада за Україну? Тому що українці стали фактором канадської політики. Нам таку реальність треба створити у Німеччині, Франції, Італії, Великій Британії, Польщі.

Кулеба розповів, як не повторити помилок 2014-2022 років

Памʼятати про жертви. Заради тих, хто загинув, втратив кінцівки, страждав. Я вважаю, що кожна людина має зрозуміти, що повернення до помилок періоду 2014-2022 років з боку суспільства чи збоку влади – це зрада. Зрада жертв, героїв, зрада живих і зрада країни. Ось так безкомпромісно до цього треба ставитися.