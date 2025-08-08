Новый каналG.spaceНовости

Фильмы Marvel: официальная хронология для просмотра

Если вы давно планируете познакомиться поближе со вселенной Marvel, то лучше всего браться за это серьезное дело, хорошенько подготовившись. А именно – составив список фильмов в правильной хронологии, чтобы максимально погрузиться в фантастическую кино вселенную.

Независимо от того, хотите ли вы «идти» в порядке выпуска Marvel, в хронологическом порядке или в окончательном порядке, который включает в себя каждый проект, короткометражный или полнометражный фильмы, мы собрали для вас список, который охватывает всё!

Приготовьтесь засесть за просмотр с огромным ведром попкорна, потому что вам много, очень много времени, но поверьте, оно того стоит.

Итак, вариант 1. Как смотреть фильмы Marvel в хронологическом порядке:

  • Капитан Америка: Первый мститель
  • Капитан Марвел
  • Железный человек
  • Невероятный Халк
  • Железный человек 2
  • Тор
  • Мстители
  • Тор: Темный Мир
  • Железный человек 3
  • Капитан Америка: Зимний солдат
  • стражи Галактики
  • Стражи Галактики Том. 2
  • Мстители: Эра Ультрона
  • Человек-муравей
  • Капитан Америка: Гражданская война
  • Черная пантера
  • Человек-паук: Возвращение домой
  • Черная вдова
  • Доктор Стрэндж
  • Тор: Рагнарёк
  • Человек-муравей и Оса
  • Мстители: Война бесконечности
  • Мстители: Финал
  • Шанг-Чи и легенда десяти колец
  • Человек-паук: Вдали от дома
  • Вечные
  • Человек-паук: Пути домой нет
  • Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

Вариант 2. Как смотреть фильмы Marvel в порядке по дате выпуска:

Фаза 1:

  • Железный человек
  • Железный человек 2
  • Тор
  • Капитан Америка: Первый мститель
  • Мстители

Фаза 2:

  • Железный человек 3
  • Тор: Темный Мир
  • Капитан Америка: Зимний солдат
  • Стражи Галактики
  • Мстители: Эра Ультрона
  • Человек-муравей

Фаза 3:

  • Капитан Америка. Гражданская война
  • Доктор Стрэндж
  • Стражи Галактики 2
  • Человек-паук: Возвращение домой
  • Тор: Рагнарёк
  • Черная пантера
  • Мстители: Война бесконечности
  • Человек-муравей и Оса
  • Капитан Марвел
  • Мстители: Финал
  • Человек-паук: Вдали от дома

Фаза 4:

  • Черная вдова
  • Шанг-Чи и легенда десяти колец

  • Вечные
  • Человек-паук: Пути домой нет
  • Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

Вариант 3. Полное погружение во вселенную! Как смотреть все фильмы, сериалы, ТВ-шоу касающиеся происходящего во вселенной Marvel в хронологическом порядке:

  • Капитан Америка: Первый мститель
  • Агент Картер (Marvel One-Shot)
  • Агент Картер 1 -2 сезон
  • Капитан Марвел
  • Железный человек
  • Невероятный Халк
  • Железный человек 2
  • Консультант (Marvel One-Shot)
  • Забавный случай произошел на пути к Молоту Тора (Marvel One-Shot)
  • Тор
  • Мстители
  • Пункт 47 (Marvel One-Shot)
  • Железный человек 3
  • Да здравствует король (Marvel One-Shot)
  • Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 1 по 7 серии
  • Тор: Темный Мир
  • Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 8 по 16 серии
  • Капитан Америка: Зимний солдат
  • Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 17 по 22 серии
  • Стражи Галактики

  • Стражи Галактики Том. 2
  • Сорвиголова 1 сезон
  • Агенты Щ.И.Т. 2 сезон, с 1 по 19 серии
  • Джессика Джонс 1 сезон
  • Мстители: Эра Альтрона
  • Агенты Щ.И.Т. 2 сезон, с 20 по 22 серии
  • Сорвиголова 2 сезон
  • Люк Кейдж 1 сезон
  • Человек-муравей
  • Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, с 1 по 14 серии
  • Плащ и кинжал 1 сезон
  • Железный кулак 1 сезон
  • Плащ и кинжал 2 сезон
  • Защитники 1 сезон
  • Беглецы 1 сезон
  • Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, серии с 15 по 19
  • Каратель 1 сезон
  • Капитан Америка: Гражданская война
  • Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, серии с 20 по 22
  • Черная пантера

  • Черная вдова
  • Беглецы 2 сезон
  • Нелюди 1 сезон
  • Джессика Джонс 2 сезон
  • Беглецы 3 сезон
  • Человек-паук: Возвращение домой
  • Агенты Щ.И.Т.: Рогатка 1 сезон
  • Люк Кейдж 2 сезон
  • Доктор Стрэндж
  • Агенты щита. 4 сезон, с 1 по 8 серии
  • Железный кулак 2 сезон
  • Сорвиголова 3 сезон
  • Агенты Щ.И.Т. 4 сезон, с 9 по 22 серии
  • Каратель 2 сезон
  • Джессика Джонс 3 сезон
  • Тор: Рагнарёк
  • Агенты Щ.И.Т. 5 сезон, с 1 по 19 серии
  • Человек-муравей и Оса
  • Мстители: Война бесконечности
  • Агенты Щ.И.Т. 5 сезон, с 20 по 22 серии
  • Агенты Щ.И.Т. 6 сезон
  • Агенты Щ.И.Т. 7 сезон
  • Мстители: Финал
  • ВандаВижен 1 сезон

  • Сокол и Зимний Солдат 1 сезон
  • Шанг-Чи и легенда десяти колец
  • Человек-паук: Вдали от дома
  • Вечные
  • Человек-паук: Пути домой нет
  • Соколиный глаз
  • Что если…? 1 сезон (альтернативный график)
  • Локи 1 сезон (альтернативный график)
  • Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия
  • Лунный рыцарь
  • Мисс Марвел

