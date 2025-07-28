Жінки-воїни зі світу фентезі, які надихають: перелік

До виходу нового блокбастеру «Руда Соня», котрий стартує в кінотеатрах вже 31 липня, пригадуємо найвідоміших жінок-воїнів зі світу фентезі

Сильна жінка, а тим більше жінка-воїн, — це не вигадка. І українцям це відомо як нікому. До виходу нового блокбастеру «Руда Соня», який стартує на великих екранах вже 31 липня, ми вирішили вшанувати найвідоміших жінок-воїнів із різних фентезі-всесвітів, які стали культовими й відомими на весь світ.

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Ксена: принцеса-воїн

За часів давніх богів, воєвод і царів, коли долар коштував чотири гривні, а небо було блакитнішим, голодні до хліба і видовищ українці чекали на свого героя. І з’явилася «Ксена: принцеса-воїн» — культове шоу, яке в кінці дев’яностих транслювали українські телеканали.

Діти поспішали зі школи, дорослі дивилися вечірній повтор — і все це, щоб не проґавити жодну зі 134 серій епічного шоу, де незрівнянна Люсі Лоулес виконувала роль непереможної Ксени в сетингу давньогрецької міфології. Шоуранером цього серіалу був тоді ще продюсер і режисер-початківець Сем Реймі, який пізніше став справжньою легендою завдяки своїм проєктам «Людина-павук», «Зловісні мерці», «Спартак: Кров і Пісок» і франшизі «Прокляття». Одну з ролей в «Ксені» він віддав рідному брату Теду, який зіграв Джоксера.

Цікаво, що «Ксена» була спінофом серіалу «Геркулес: Легендарні подорожі», але їй вдалося побити «оригінал» за рейтингами і навіть отримати шість номінацій і одну премію «Еммі». Геркулес такої шани так і не домігся. Вже мало хто пам’ятає, чим саме закінчилися пригоди принцеси-воїна, але цей, без перебільшення, культовий серіал назавжди закарбувався в спогадах міленіалів.

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Руда Соня

Легенда Рудої Соні розпочалася на сторінках коміксів видавництва Marvel, і лише згодом ця культова героїня підкорила ще й світ кіно. Персонажку було створено у 1973 році письменником Роєм Томасом і художником Баррі Віндзор-Смітом як «жіночий аналог» уже добре відомого у ті часи Конана-варвара. Але, як це трапилося і з вищезгаданою Ксеною, з часом Соня отримала власну не менш успішну сагу.

Фільм «Руда Соня» 1985 року з Бріджит Нільсен та Арнольдом Шварценеггером став справжньою класикою кіно, еталоном жанру і перлиною свого часу. Тепер Голлівуд вирішив оживити цю класику: продюсери, відомі за фільмами «300 спартанців», «Падіння янгола» та «Геллбой», вже готові розповісти історію легендарної героїні від самого початку у новому блокбастері, який покаже, як Соня стала однією з найвідоміших жінок у світі меча й магії. Фільм, який має всі шанси перетворитися на величезну франшизу, вийде в кінотеатрах вже 31 липня, а роль легендарної Соні цього разу дісталася Матильді Лутц.

Диво-жінка

Мабуть, найвідоміша жінка-воїн у світі, яка також розпочала свій шлях на сторінках коміксів. Але ця героїня вийшла з-під даху DC. Не дуже чемно говорити про вік жінки, але Діана Прінс — найстарша в сьогоднішній добірці.

Вперше Диво-жінка з’явилася в коміксах у 1941 році і була створена психологом Вільямом Моултоном Марстоном. Він вірив, що жінки мають природжену силу любові та співчуття, і прагнув створити героїню, яка протистоятиме насиллю — не лише мечем, а й мудрістю.

З роками Диво-жінка перетворилася з персонажа коміксів на ікону фемінізму, кіно і попкультури. Вперше на екранах вона з’явилася у 1974 році у виконанні Кеті Лі Кросбі, але сучасний глядач побачив нову версію принцеси Діани у виконанні Галь Гадот у фільмі «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості». Вже через рік після цього вийшов сольник Диво-жінки, який, як вважається, свого часу врятував кіновсесвіт DC, зібравши у світовому прокаті 800 мільйонів доларів.

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Галадріель

Якщо після слова «фентезі» у вашій свідомості не спливає ім’я Дж. Р. Р. Толкіна, то вам варто переглянути життєві пріоритети. Справжній батько жанру магії та меча створив безліч культових персонажів, але сьогодні ми пригадуємо саме Леді Лотлоріену.

Галадріель — одна з найвеличніших і найзагадковіших персонажів у світі, створеному Дж. Р. Р. Толкіном. Вперше ельфійка з’являється в книзі «Володар перснів: Братство Персня» як цариця Лотлоріену, яка володіє одним із трьох магічних перснів свого народу. Проте її історія має глибші корені: Толкін поступово розширював її образ у своїх чернетках і текстах, що згодом увійшли до «Сільмариліону», де Галадріель постає як одна з найдавніших представників раси ельфів.

У стрічках Пітера Джексона, які стали одними з найкращих фільмів в історії кінематографа, роль Галадріель втілила австралійська акторка Кейт Бланшетт, зробивши цей образ насправді незабутнім: ельфійка постає як велична, спокійна й одночасно надприродно сильна.

Але як жінку-воїна ми побачили Галадріель набагато пізніше, а саме у серіалі «Персні влади» 2022 року від Amazon. І хоча саме шоу можна назвати, м’яко кажучи, суперечливим, образ молодої Галадріель здається доречним для сьогоднішнього рейтингу. Морфідд Кларк, британська акторка, відобразила Галадріель як відважну воїтельку, що шукає сліди зла у світі, який ще не знає справжньої загрози Саурона. Ця історія вперше показує шлях героїні від войовничої аристократки до мудрої правительки.

Брієнна Тарт

Ну, а ця героїня точно не є суперечливою. Персонажка Брієнни з серіалу «Гра престолів» (так само як і в книгах) — настільки «рівна» і правдива, наскільки це взагалі можливо для жанру дарк фентезі. Цікаво, що світом насильства, зрад і заколотів Джорджа Мартіна, саме Брієнна чи не єдина з багатьох персонажів пройшла з честю і гордо піднятою головою.

Пані Тарт, на відміну від усіх в сьогоднішній підбірці, не має ні модельної зовнішності, ні відвертих нарядів — у неї свої методи, як змусити чоловіків падати на коліна. Натомість вона отримала важку броню, величезний меч, силу й навички, щоб дати бій будь-якому противнику. І неважливо, жінка це, чоловік, велетень чи навіть дракон.

Брієнна справді захоплює, а втілила цю унікальну, героїчну жінку в життя британська акторка Гвендолін Крісті. Зараз в її фільмографії безліч видатних і успішних робіт, серед яких серіали «Пісочний чоловік» та «Венздей», а також блокбастери «Голодні ігри: Переспівниця. Частина ІІ», «Зоряні війни: Останні джедаї». І все ж її найвідомішим образом залишається Брієнна — найсильніша воїтелька світу Льоду й Полум’я.

Цірі

Коли у студії Disney тільки зароджувалася ідея того, що принцес можна зображати не лише як красунь, що постійно співають у пошуках справжнього кохання, польський письменник Анджей Сапковський попросив потримати його пиво і познайомив нас із Цірі. Також відомою як Цірілла — принцеса Цінтри, спадкоємиця Скелеге, Дитя Старшої Крові, Ластівка та Володарка Озера.

З часом герої роману «Відьмак» перебралися на телебачення, а також у світ комп’ютерних ігор, які, до речі, стали не менш канонічними за книжки. І тут Цірі постає як другорядний персонаж, поступаючись культовому відьмаку Ґеральту із Рівії, але з часом перехоплює ініціативу і перетворюється на центрального протагоніста. І хоча серіал від Netflix, який також можна назвати щонайменше суперечливим, ще не підібрався повною мірою до моменту, коли Ціріла стала справжнім воїном, усі шанувальники канону точно знають, на що вона спроможна з мечем у руках. У майбутньому Цірі — спадкоємиця Ґеральта, яка не стала королевою, а обрала шлях відьмаків — мисливців, які вбивають монстрів.

Отже, маємо жінок-воїтельок, з якими мільйони людей уже добре знайомі, а також тих, чиї історії ще будуть неодноразово переказувати. Наприклад, Цірі стала центральним персонажем у майбутній, четвертій відеогрі з серії «Відьмак», ну а Руда Соня вже чекає свого великого дебюту в кіно. Закликаємо не пропустити жодної з цих подій і поділитися в коментарях, хто і чому — ваша улюблена жінка-воїтелька з фентезійного світу.