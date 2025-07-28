MÉLOVIN дав безкоштовний концерт в Одесі: подробиці

Попри скасування запланованого концерту в одному з одеських клубів, співак MÉLOVIN не залишив своїх шанувальників без довгоочікуваного шоу. Відомий одесит запропонував прихильникам зібратися на Ланжероні, щоб на кілька годин відчути силу творчості та єдності. Масштаби відвідувачів вразили всіх, і вкотре довели, що музика лікує душі.

Вечір 27 липня перетворився на справжнє свято єдності, сили та музики: білий рояль, гитара, артист та бек-вокал у білих костюмах на тлі безкрайнього синього моря і неба створили магічну атмосферу. За підрахунками камер дельфінарію «Немо», концерт MÉLOVIN на Ланжероні відвідали понад 10 тисяч глядачів.

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«Дякую, Одеса! Вас було понад 10 тисяч на Ланжероні! Історично! Для мене було за честь співати для Вас! Низький уклін! Ваша любов лікує! Чекаю в гості в Київ на презентацію нового альбому та шоу! 5 грудня — STEREOPLAZA», – поділився емоціями MÉLOVIN.

Незламна Одеса відповіла на щирість MÉLOVIN гучними оваціями. Це шоу ще довго згадуватимуть не лише як концерт, а як символ підтримки та любові в найтемніші часи. Після шоу соцмережі MÉLOVIN вибухнули привітаннями і підтримкою, зокрема від: Олі Полякової, Анни Тринчер, Жені Галича, MamaRika, Альони Омаргалієвої, Олі Шелбі, Влада Дарвіна, Анатолія Анатоліча та інших.