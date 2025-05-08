Українська команда TRIdirection створює номер для Люксембургу на Євробаченні-2025

Українська креативна команда TRIdirection спільно з продакшн командою One2Remember, на чолі з Валерієм Мирочником, працює над номером для представниці Люксембургу Laura Thorn на Євробаченні-2025, що відбудеться у швейцарському Базелі.

TRIdirection давно відомі своєю сміливою творчою візією та масштабними шоу. Цього разу команда знову демонструє, що українські митці мають неабиякий вплив на європейську музичну індустрію. Генеральне продюсування номера здійснює Валерій Мирочник, який разом з TRIdirection формує креативне бачення і керує процесом реалізації шоу на сцені. Над постановкою працює велика команда фахівців, більшість з яких – українці.

Cейчас смотрят

Зокрема, костюми для балету створює дизайнер Андрій Анікєєв, основну сукню для артистки – Назар Дідик, а для червоної доріжки на Євробаченні образ Laura Thorn готує бренд FROLOV. Хореографом-постановником виступає Денис Стульніков. Уся візуальна частина шоу теж у руках українських спеціалістів.

– Ми безмежно пишаємося тим, що саме українська команда має змогу створювати номер для Laura. Нам важливо показати, що попри все ми залишаємося частиною глобальної культури, ми впливаємо, ми творимо – й наша робота звучить навіть на найпрестижніших майданчиках світу, – коментують TRIdirection.

TRI.Direction — це три режисерки з Києва: Наталія Лобасєва, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які об’єднали свої таланти для створення масштабних шоу. Вони вже встигли попрацювати з найвідомішими українськими шоу та майданчиками, а тепер підкорюють міжнародні сцени, демонструючи українську майстерність й сміливість.

Перший півфінал Євробачення-2025 відбудеться вже 13 травня. Номер для Laura Thorn стане ще одним доказом того, що українське мистецтво сьогодні не має кордонів, воно лунає зі світових сцен, надихає та вражає.