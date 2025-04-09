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MONATIK спільно з OTOY та Street Culture – «Ідем далі…»: відеоробота про стрит-культуру та вуличні види спорту

MONATIK спільно з OTOY та Street Culture – «Ідем далі…»: відеоробота про стрит-культуру та вуличні види спорту

«I.D.» («Ідем далі…») – маніфест стрит-культури та вуличного спорту в рамках нового альбому MONATIK

З виходом відеороботи «I.D.» («Ідем далі…») MONATIK представив другу частину альбому «Вічно танцююча людина», присвячену стрит-культурі, вуличним видам спорту та співпраці з одним із найпрогресивніших хіп-хоп-виконавців української сцени – OTOY.

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Режисером відео став Артем Григорян, відомий своїми роботами: «Яремчук: Незрівнянний світ краси», «Епізоди», «Спалах», фільмом «Вічно танцююча людина». 

Головні герої кліпу – атлети зі спільноти Street Culture, які представляють Україну на міжнародній арені та Олімпійських іграх у вуличних видах спорту. Зйомки відбувалися на території урбан-парку ВДНГ – одному з ключових майданчиків сучасної молодіжної культури в Києві. 

Для MONATIK ця робота має особливе значення – адже саме з брейкінгу, як частини стрит-культури, розпочався його творчий шлях. Саме тому ця робота – його особиста мотивація рухати українську молодь вперед.

– У мене є мій внутрішній музичний I.D. Саме такі кліпи в дитинстві мотивували мене знаходити щось здорове й цікаве, бігти щодня на тренування. Я мріяв про таку роботу. Буду щиро радий, якщо вона стане у нагоді нашій молоді, як мені колись. Я дуже хочу, щоб мої діти бачили: вулична культура в Україні не лише жива, а й розвивається. Вона – красива, сучасна та різнобарвна. А раптом їм захочеться спробувати себе в ній? – MONATIK. 

MONATIK спільно з OTOY та Street Culture – «Ідем далі…»: відеоробота про стрит-культуру та вуличні види спорту

Створюючи цю композицію, MONATIK відчував, що її ідеально доповнить прогресивний артист сучасності –  OTOY. Він додав до треку «I.D.» власний авторський куплет. 

– ID – це про ту силу молодого тіла та енергію духу, що присутня в кожного українця навіть попри найважчі випробування. Власне саме ця робота й мовить про те, за що ми сьогодні боремося. За власне ID. Рухливе, натхненне, спрямоване йти вперед і тільки вперед. Відкривати нове і памʼятати на чому росли, – OTOY. 

MONATIK спільно з OTOY та Street Culture – «Ідем далі…»: відеоробота про стрит-культуру та вуличні види спорту

Відеоробота «I.D.» створена у партнерстві з платформою Street Culture – платформою креативної індустрії стрит культури і вуличного спорту України. 

Це – не просто кліп, а меседж: навіть у складні часи українська молодь не зупиняється – вона розвивається, об’єднується, тренується, створює і гідно представляє Україну на міжнародному рівні. Street-ком’юніті наразі веде активну кампанію зі збору коштів на будівництво нового скейтпарку у Львові – майбутнього епіцентру молодіжної енергії всієї країни.

– Стрит культура та вуличний спорт – це не просто хобі. Це потужний молодіжний рух, частина креативних індустрій, що пройшов шлях від вулиць – до Олімпійських Ігор, здобувши визнання у всьому світі. Ми мріємо й щодня працюємо над тим, щоб створювати нові можливості – щоб кожен український підліток і молода людина могли знайти свою іскру саме в стрит культурах і вуличному спорті. Street culture може стати частиною життя кожного – вільного, сильного, сміливого, – Street Culture. 

MONATIK спільно з OTOY та Street Culture – «Ідем далі…»: відеоробота про стрит-культуру та вуличні види спорту
MONATIK спільно з OTOY та Street Culture – «Ідем далі…»: відеоробота про стрит-культуру та вуличні види спорту

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