Евровидение 2024 – Украина выступила просто невероятно! Если ты пропустил(а) онлайн-трансляцию, скорее смотри номер на сайте Нового канала. Какие скрытые смыслы и символизм имеет выступление alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении 2024 – далее в материале

Дуэт alyona alyona & Jerry Heil представили Украину на Евровидении 2024 с песней Teresa & Maria. Постановкой сценического номера, который взбудоражил весь мир, занималась украинская клипмейкер и режиссер Таню Муиньо. В материале Нового канала рассказываем, какие смыслы скрыты в выступлении украинских певиц.

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В целом все, что происходило на сцене, было «отсылкой» к настоящему Украины, а именно – реалий, в которых нам приходится жить из-за полномасштабной кровопролитной войны россии против нашего народа. Костюмы, слова песни, графика, хореография и эмоциональная составляющая – все гармонично складывается в одну картину.

alyona alyona & Jerry Heil поют о тернистом пути женщины, которая при всех трудностях остается сильной и смелой. Это прототип современной Украины и нашего народа, несокрушимо противостоящий великому злу.

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Украина на Евровидении 2024: костюмы

Каждой детали было уделено внимание, и это действительно очень заметно. В одном из интервью певицы рассказали об особенностях своих образов.

– Это не просто костюмы или что-то красивое. На Алене действительно кольчуга, на мне – платье реально рваное и горелое, – поделилась Jerry Heil. –¦Одежда тяжелая, с ней тяжело двигаться, но мы осознанно приняли такое решение – чтобы это были не просто символы, а чтобы мы сами могли это чувствовать и трушно транслировать. За референс моего костюма мы взяли изображение «защитника» Архангела Михаила. Кто-то говорит, что это Жанна Д’Арк или Прометей, несущий людям огонь. Мне нравятся все варианты. Это символ сильных дев.

– Мой кейп – у него многослойные плечи, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас, она тяжелая, тернистая, полна таких штук, которых ты не ожидаешь, – добавила аlyona аlyona. – Тебя сжигают, толкают. И ты на своих плечах должен нести кучу всего, но ты встаешь, берешь в руки меч и идешь сражаться. Моя кольчуга весит три килограмма, и для ее создания использовали 10 тысяч колец. Тяжелая штука.

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Украина на Евровидении 2024: «звездопад»

Иностранные зрители восхищаются моментом, когда Jerry Heil стоит на «горе», а с неба летят «фейерверки». И только украинцы могут по-настоящему понять мощный смысл этой визуализации… Это никакие фейерверки и звездопады. Таким образом девушки изобразили фосфорные бомбы, которыми российская гниль атакует наши прифронтовые населенные пункты и позиции украинских защитников.

Украина на Евровидении 2024: «джерело»

Многие Интернет-пользователи предполагают, что момент, когда на словах «Джере-джере-джерело пробива собі шлях» по полу разливается водоем, – это отсылка к масштабной экологической трагедии, вызванной российскими войсками в Украине. Речь идет об уничтожении дамбы Каховской гидроэлектростанции 6 июня 2023 года. Из-за этого под водой оказались дома, поля и населенные пункты, особенно на левом берегу Днепра на Херсонщине.

Кстати, редакция сайта Нового канала тоже пришла к такому выводу. Действительно, мощный момент…

Украина на Евровидении 2024: «Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки»

Эти строчки из части аlyona аlyona описывают смысл графики во время ее выполнения. На экране словно бродят силуэты людей. Это якобы изображение душ украинцев, которых убила россия, и наших военных, которые отдали свои жизни, защищая родную страну от навалы оккупантов. Возможно таким образом девушки пытались донести месседж: «Ничто не забыто, никто не забыт. Все погибшие навсегда в нашей памяти и сердцах».

Мощное выступление, глубокий месседж… Гордимся нашими прекрасными alyona alyona & Jerry Heil!

Автор: Дарья Жадько