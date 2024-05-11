Новый каналG.spaceНовости

Евровидение 2024: какие страны прошли в финал конкурса

Евровидение 2024: какие страны прошли в финал конкурса

Фото: eurovision.tv

Финал Евровидения 2024 – список стран-участниц, прошедших в финал песенного конкурса по результатам второго полуфинала 9 мая, наконец-то известен! И мы уже готовы делиться новостями! Кто прошел в финал Евровидения 2024 во втором полуфинале, читайте в материале Нового канала

Евровидение 2024: все, что известно о песенном конкурсе

Евровидение 2024 – второй полуфинал завершен!

В четверг, 9 мая, в шведском городе Мальме прошел второй полуфинал Евровидения 2024. За билет в грандиозный финал международного песенного конкурса боролись представители Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

Cейчас смотрят

Также на сцене второго полуфинала Евровидения 2024 свои номера представили три страны-основательницы и спонсоры конкурса: Франция (Slimane — Mon Amour), Испания (Nebulossa — ZORRA), Италия (Анджелина Манго — La noia).

Украина на Евровидении! Вспоминаем наши победы за всю историю конкурса

Наши голоса: выступления участников от Украины на Евровидении за все года конкурса

Финал Евровидения 2024 года: кто победил по результатам второго полуфинала 9 мая?

Список стран, прошедших в финал Евровидения 2024 по результатам второго полуфинала: Греция, Швейцария, Австрия, Армения, Латвия, Грузия, Эстония, Израиль, Норвегия и Нидерланды.

Финал Евровидения 2024 года: кто победил по результатам первого полуфинала 7 мая?

Список стран, прошедших в финал Евровидения 2024 по результатам первого полуфинала: Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.

Евровидение 2024: как выступили участники в первом полуфинале

Финал Евровидения 2024: кто будет бороться за победу 11 мая?

Страны-основательницы и спонсоры конкурса:

  • Великобритания,
  • Испания,
  • Италия,
  • Германия,
  • Франция,
  • Швеция (как принимающая страна).

Победители первого полуфинала Евровидения 2024:

  • Украина,
  • Сербия,
  • Португалия,
  • Словения,
  • Литва,
  • Финляндия,
  • Кипр,
  • Хорватия,
  • Ирландия,
  • Люксембург.

Победители второго полуфинала Евровидения 2024:

  • Греция,
  • Швейцария,
  • Австрия,
  • Армения,
  • Латвия,
  • Грузия,
  • Эстония,
  • Израиль,
  • Норвегия,
  • Нидерланды.

Что ж, с нетерпением ждем грандиозного финала Евровидения 2024, который состоится уже 11 мая! Болеем за наших прекрасных alyona alyona & Jerry Heil и желаем им победы!

выбор редакции євробачення 2024 новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь