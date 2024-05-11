Евровидение 2024: какие страны прошли в финал конкурса

Финал Евровидения 2024 – список стран-участниц, прошедших в финал песенного конкурса по результатам второго полуфинала 9 мая, наконец-то известен! И мы уже готовы делиться новостями! Кто прошел в финал Евровидения 2024 во втором полуфинале, читайте в материале Нового канала

Евровидение 2024: все, что известно о песенном конкурсе

Евровидение 2024 – второй полуфинал завершен!

В четверг, 9 мая, в шведском городе Мальме прошел второй полуфинал Евровидения 2024. За билет в грандиозный финал международного песенного конкурса боролись представители Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Австрии, Дании, Армении, Латвии, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

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Также на сцене второго полуфинала Евровидения 2024 свои номера представили три страны-основательницы и спонсоры конкурса: Франция (Slimane — Mon Amour), Испания (Nebulossa — ZORRA), Италия (Анджелина Манго — La noia).

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Финал Евровидения 2024 года: кто победил по результатам второго полуфинала 9 мая?

Список стран, прошедших в финал Евровидения 2024 по результатам второго полуфинала: Греция, Швейцария, Австрия, Армения, Латвия, Грузия, Эстония, Израиль, Норвегия и Нидерланды.

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Список стран, прошедших в финал Евровидения 2024 по результатам первого полуфинала: Украина, Сербия, Португалия, Словения, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.

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Финал Евровидения 2024: кто будет бороться за победу 11 мая?

Страны-основательницы и спонсоры конкурса:

Великобритания,

Испания,

Италия,

Германия,

Франция,

Швеция (как принимающая страна).

Победители первого полуфинала Евровидения 2024:

Украина,

Сербия,

Португалия,

Словения,

Литва,

Финляндия,

Кипр,

Хорватия,

Ирландия,

Люксембург.

Победители второго полуфинала Евровидения 2024:

Греция,

Швейцария,

Австрия,

Армения,

Латвия,

Грузия,

Эстония,

Израиль,

Норвегия,

Нидерланды.

Что ж, с нетерпением ждем грандиозного финала Евровидения 2024, который состоится уже 11 мая! Болеем за наших прекрасных alyona alyona & Jerry Heil и желаем им победы!