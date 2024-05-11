Евровидение 2024: где и когда смотреть онлайн-трансляцию

7 мая 2024 года начался песенный конкурс Евровидение 2024 в городе Мальме (Швеция). Украина успешно выступила в первом полуфинале под номером 5. Дуэт alyona alyona & Jerry Heil исполнил песню «Teresa & Maria», разорвал зал и прошел в финал!

Евровидение 2024: как выступили участники в первом полуфинале

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Где и когда смотреть Евровидение 2024

Второй полуфинал начнется 9 мая в 22:00. Прямую трансляцию Евровидения 2024 можно посмотреть на телеканале «Суспільне Культура».

Кроме того, песенный конкурс покажут на сайте «Суспільне Культура» и «Суспільне Євробачення» и будут транслировать на Youtube.

Также Евровидение 2024 можно посмотреть на YouTube и на языке оригинала.

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Кто выступит во втором полуфинале Евровидения 2024

В этот день выступят 16 стран.

Мальта Албания Греция Швейцария Чехия Австрия Дания Армения Латвия Сан-Марино Грузия Бельгия Эстония Израиль Норвегия Нидерланды

Как голосовать на конкурсе Евровидение 2024

Проголосовать можно после выступления последнего участника конкурса Евровидения. Голосование длится от 15 до 25 минут. Зрители смогут отдать свой голос с помощью приложений для iOS, Android или Windows. Голосовать из стран, не участвующих в конкурсе, можно через приложение или на сайте.

Зрители в странах-участницах смогут голосовать по телефону или по SMS, номера объявят во время трансляции.

В полуфинале могут голосовать зрители только тех стран, которые участвуют в нем.

Евровидение 2024: как выступила Украина — alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

Фото eurovision.tv