Макс Барських — Slay: слухай пісню онлайн

В новой работе музыкант отходит от своего традиционно эталонного звучания романтических нулевых песен и презентует своему слушателю сексуально агрессивный трек. Для поклонников певца Slay стал самой ожидаемой премьерой за последний год, который до официального релиза успел получить статус «хита».

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Новая песня певца — это манифест свободы и принятие себя без учета общественного мнения, звучащего практически в каждой его строке.

‘Big bag big drip’, ‘I’m a mutha fucking vibe’ — эти фразы не просто стилистические украшения, а воплощение бунтарского духа ‘SLAY’. ‘Cause I slay, slay, slay, slay’ – торжество от радости самовыражения и превознесения индивидуальности, и каждая нота, каждая фраза – как символ того, что любой может засиять своим неповторимым светом.

Видео сопровождением к новому треку Макса стали эксклюзивные кадры из самого масштабного концерта с начала полномасштабного вторжения, состоявшегося в столичном Дворце спорта 1 декабря прошлого года.