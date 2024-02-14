Макс Барських розповів, в який момент пробачив батькові: нове велике інтерв’ю співака

Співак Макс Барських дав своє перше велике інтерв’ю за останній час. Про те, як зустрів повномасштабне вторгнення, непросте дитинство, боротьбу з депресією та дружбу з Аланом Бадоєвим артист відверто розповів ведучому Олексію Суханову у його авторському проєкті «Говорить Суханов».

В інтерв’ю співак розповів багато подробиць про свої стосунки з батьками.

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— Всім складнощам, які у мене були в дитинстві, зараз я вдячний, цим подіям та досвіду, неможливо мати плюс без мінуса. У мене була складна ситуація у плані родини, але я розумію, і свою маму, і тата, чому це відбулося. Передані з покоління в покоління навички, у них не було інтернету, щоб почитати книжки, як виховувати дітей, не без рукоприкладства це було. Але я давно відпустив всі образи, які були з приводу відносин з мамою чи батьком, — поділився Макс Барських.

Співак наголосив, що його батькам було складно, мамі треба було виховувати двох дітей, і вона могла зірватися.

— Я бачу людей, які росли в любові та щасті, вони не можуть стикатися з проблемами, адже не мають такого бекграунду складних емоцій, які були у мене, — розповів Максим.

Макс Барських зізнався, як навчився прощати

— Це прийшло з часом, для мене немає нічого гіршого, ніж тримати в собі образи, тому я навчився прощати, ставити себе на місце людини, розуміти. Навчився давати другий шанс, тому що всі ми робимо помилки. Оскільки батько не приділяв багато уваги моєму вихованню, коли я був підлітком, у нас не було віддертого, щирого спілкування. Ми могли зідзвонюватися раз на пів року, поговорити ні про що. Через те, що у мене не було інших варіантів, я навчився жити без любові батька. Навчився відчувати любов у своєму оточені, друзях. Це мене зробило сильнішим, щоб я мав можливість адаптуватися до будь-яких обставин, бачити людей навколо і притягувати у власне життя однодумців, — поділився Максим.

В який момент пробачив батькові

— Навіть не знав, що у мене є образа. Він був гарною людиною, смішний, добрий, але ми були начебто з інших планет. Коли відбулось знімання кліпу «Февраль», у перерві між дублями, я виходив, у мене були сльози дощем, тоді я зрозумів, що це була та сама образа, яку я ховав у середині. Вона у той момент оголилася, і я після цих знімань відчув, що я все відпустив, — розповів співак.

Макс Барських розповів, в чому бачить сенс життя

У певні етапи мого життя сеанси змінювались. Сьогодні я аналізую, для чого існую, що хочу робити, для чого все навколо. Я знайшов сенс в тому, щоб нести любов у світ. Робити все з любов’ю, допомагати людям. Не зрозуміло, що буде завтра. Ті сеанси, які були у людей в Україні до 24 лютого 2022 року, повністю змінилися.

Макс Барських зізнався, чи знайома йому депресія

Депресія була знайома більше до 2013 року. Тоді я для себе не усвідомлював, що таке музика, що треба бути відповідальним, за те, що ти кажеш, транслюєш. Я був підлітком, який був максималістом, який проходив через страждання, брав близько до серця, тонув в них і отримував від них задоволення. Зраза я інша людина. Намагаюсь відчувати людей навколо, розмовляти з самим собою, намагаюсь не засуджувати. Навіть, коли люди помиляються. Навчаюсь ставати на місце цієї людини, розуміти, що у кожного своя доля, свій шлях, досвід, що люди роблять помилки, отримують свої уроки. Все, що ми випромінюємо у світ — це повертається. Я не неодноразово відчув на собі й розумію, що таке е«фект бумеранга».

«Сцена для мене головний антидепресант» — Макс Барських

Сцена для мене головний антидепресант, головний сенс життя. Коли я бачу людей, які приходять на концерти і я можу подарувати їм хоча б на годину емоції любові, єдності, я це відчуваю, стоячи на сцені. Це мене надихає продовжувати мій творчий шлях. Коли почалася війна, я не міг виходити на сцену. Мені було складно, я не розумів, що робити, життя спинилося і треба було шукати себе знову. У мене було таке враження, що я забув, що відчувати, яку емоцію нести.

Макс Барських розповів, як на нього вплинуло навчання у художній школі

Я вдячний мамі, що вона віддала мене у художню школу, що я знайшов коло творчих людей, і займався творчістю. У мене завжди була любов до музики, але в першому класі мені сказали: «у тебе немає голосу та слуху». Потім я навчався на художника. Зараз не важливо, це буде музика, фотографія, скульптура — куди б я не спрямував свою енергію, я маю бачення, як це зробити, скористатися своєю освітою та творчими навичками, щоб бути професіоналом своєї справи.

Макс Барських розповів, де бачить себе через 15 років

У повільному темпі життя, ближче до природи, створюючи мультфільми. Я на сцені буду знаходитись, доки мені є що сказати людям. Мені завжди подобалися анімаційні мультфільми, через них ти можеш закладати сенси й впливати на підростаюче покоління. Вчити тому, що дає життя.

Макс Барських пригадав, з який настроєм йшов на кастинг «Фабрики зірок»

Я йшов напролом, повірив у себе, пішов на кастинг «Фабрики зірок», і хоча всередині я був не впевнений, цілеспрямованість завжди брала гору і контролювала мене.

Макс Барських розповів, які виніс уроки з дитинства

Залишатися дитиною, мріяти, бачити світ через яскраві кольори. Залишатися собою за будь-яких обставин. Це тягнеться з дитинства. Час іде, мені певна кількість років, але я розумію, що в середині я ще дитина.

Фото — Instagram, max_barskih